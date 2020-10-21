8 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU SİLAHLA REHİN ALDI

KIZINI REHİN ALMIŞTI SERBEST BIRAKTI

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SAATLERCE DİRENDİ, SONUNDA TESLİM OLDU

Isparta'da tartıştığı eşini silahla elinden yaralayan adam, küçük kızıyla kendini eve kapattı. Polise teslim olmamak için direnen şahıs saatler sonra kızını serbest bıraktı. Kızını serbest bırakan şahıs emniyet ekiplerinin yoğun çabası sonrası teslim aldı. Polisler tarafından gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Isparta İstanbul Caddesinde rehin alma olayı sebebi ile cadde polis tarafından trafiğe kapatıldı. bilinmeyen bir şahıs tarafından 8 yaşlarında bir kız çocuğu henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı silahla rehin alındığı öğrenildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerinde, polis şahsı ikna etmek için çaba veriyor.Isparta'da tartıştığı eşini silahla elinden yaralayan adam, küçük kızıyla kendini eve kapattı. Polise teslim olmamak için direnen şahıs saatler sonra kızını serbest bıraktı. Şahsın ikna çalışmaları ise emniyet ekipleri tarafından devam ediyor.