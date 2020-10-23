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Türkiye'ye 25 yıl yetecek önemli doğal gaz açıklaması

Türkiye'ye 25 yıl yetecek önemli doğal gaz açıklaması
ISPARTA
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Bakan Dönmez'den önemli doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerjideki gayretlerimiz netice vermeye başladı. Son 2 yıldır Doğu Akdeniz, son 1 yıldır Karadeniz'deki faaliyetlerimizi büyük bir sevinçle karşılamış olduk. Karadeniz'deki sondaj çalışmaları devam ediyor. Doğal gazın 8-9 yıllık tüketimi karşılayacak potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. " dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Karadeniz'deki sondaj çalışmaları devam ediyor. Doğal gazın 8-9 yıllık tüketimi karşılayacak potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bugünden gaz üretimi hayata geçmeyecek. Burada 3 yıllık çalışma süresi var. 25-30 yıllık bir üretim planı söz konusu olacak. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz buradan gelecek gaz Türkiye'deki konutların ihtiyacını neredeyse 25 yıl kadar karşılayacak." diye konuştu.
Bakan Dönmez Akdeniz'deki sondaj çalışmaları hakkında, "Selçuklu-1 alanından umutluyuz" dedi.

TÜRKİYE ENERJİDE SESSİZ DEVRİM YAPTI
Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için elektrik tarafında yerli ve yenilenebilir kaynaklar önem arz etmekte olduğunu belirten Dönmez, "YEKDEM mekanizmasına giriş tarihi 6 ay ertelendi. Türkiye aslında sessiz bir devrim yaşadı. Yenilenebilir enerji potansiyelimiz birçok Avrupa ülkesine göre çok hızlı bir şekilde gerçekleşmiş oldu" ifadelerini kullandı.
Bakan Dönmez bor rezerviyle ilgili, "Borun bulaşık ürünü gelecek ay tüketiyle buluşacak."
 
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