Bakan Dönmez'den önemli doğal gaz açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerjideki gayretlerimiz netice vermeye başladı. Son 2 yıldır Doğu Akdeniz, son 1 yıldır Karadeniz'deki faaliyetlerimizi büyük bir sevinçle karşılamış olduk. Karadeniz'deki sondaj çalışmaları devam ediyor. Doğal gazın 8-9 yıllık tüketimi karşılayacak potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. " dedi.Bakan Dönmez Akdeniz'deki sondaj çalışmaları hakkında, "Selçuklu-1 alanından umutluyuz" dedi.
TÜRKİYE ENERJİDE SESSİZ DEVRİM YAPTI
Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için elektrik tarafında yerli ve yenilenebilir kaynaklar önem arz etmekte olduğunu belirten Dönmez, "YEKDEM mekanizmasına giriş tarihi 6 ay ertelendi. Türkiye aslında sessiz bir devrim yaşadı. Yenilenebilir enerji potansiyelimiz birçok Avrupa ülkesine göre çok hızlı bir şekilde gerçekleşmiş oldu" ifadelerini kullandı.
Bakan Dönmez bor rezerviyle ilgili, "Borun bulaşık ürünü gelecek ay tüketiyle buluşacak."