On binlerce yeni kadro açıldı! Memur olmak isteyenler dikkat!



Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı kadro açmayı sürdürüyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe giriyor. İtfaiyeciden uzman yardımcısına, zabıtadan avukata birçok alanda devlet personel alıyor.



İşte personel aranan kadrolar...



Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ( ISPARTA )

6 memur alımı



Antalya Gündoğmuş Belediyesi

2 inşaat mühendisi



Ankara Mamak Belediye Başkanlığı

60 zabıta memuru



Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

4 memur alımı



Nevşehir Belediye Başkanlığı

19 memur alımı



Sivas Hafik Belediye Başkanlığı

2 itfaiye eri



İzmir Kalkınma Ajansı

6 memur alımı



Gelir İdaresi Başkanlığı

50 avukat alımı



İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığı

4 müfettiş yardımcısı



Kırıkkale Çelebi Belediye Başkanlığı

1 memur alımı



Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

400 idare memuru öğrencisi



Sakarya Geyve Belediyesi

8 zabıta memuru



Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

1 halkla ilişkiler destek personeli



Çorum Belediyesi

Zabıta ve itfaiye eri 36 kişi



Karacadağ Kalkınma Ajansı

7 memur alımı



Hazine ve Maliye Bakanlığı

10 uzman yardımcısı



Konya Büyükşehir Belediyesi

2 memur alımı



İstanbul Büyükşehir Belediyesi

250 itfaiye eri



Tapu Kadastro

5 uzman yardımcısı



Dicle Kalkınma Ajansı

9 memur alımı



Malatya Pötürge Belediye Başkanlığı

2 memur alımı



İstanbul Kalkınma Ajansı

15 memur alımı



Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

42 personel alımı



İstanbul Beyoğlu Belediyesi

80 memur alımı



Türkiye İstatistik Kurumu

40 memur alımı



Ticaret Bakanlığı

60 memur alımı



Sağlık Bakanlığı

12 bin sözleşmeli personel



