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Memur olmak isteyenler bu habere dikkat!

Memur olmak isteyenler bu habere dikkat!
ISPARTA
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On binlerce yeni kadro açıldı! Memur olmak isteyenler dikkat!

Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı kadro açmayı sürdürüyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe giriyor. İtfaiyeciden uzman yardımcısına, zabıtadan avukata birçok alanda devlet personel alıyor.

İşte personel aranan kadrolar...

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ( ISPARTA)
6 memur alımı

Antalya Gündoğmuş Belediyesi
2 inşaat mühendisi

Ankara Mamak Belediye Başkanlığı
60 zabıta memuru

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
4 memur alımı

Nevşehir Belediye Başkanlığı
19 memur alımı

Sivas Hafik Belediye Başkanlığı
2 itfaiye eri

İzmir Kalkınma Ajansı
6 memur alımı

Gelir İdaresi Başkanlığı
50 avukat alımı

İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığı
4 müfettiş yardımcısı

Kırıkkale Çelebi Belediye Başkanlığı
1 memur alımı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
400 idare memuru öğrencisi

Sakarya Geyve Belediyesi
8 zabıta memuru

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
1 halkla ilişkiler destek personeli

Çorum Belediyesi
Zabıta ve itfaiye eri 36 kişi

Karacadağ Kalkınma Ajansı
 7 memur alımı
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı
 10 uzman yardımcısı

Konya Büyükşehir Belediyesi
2 memur alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
250 itfaiye eri

Tapu Kadastro
 5 uzman yardımcısı
 
Dicle Kalkınma Ajansı
9 memur alımı

Malatya Pötürge Belediye Başkanlığı
2 memur alımı

İstanbul Kalkınma Ajansı
15 memur alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
42 personel alımı

İstanbul Beyoğlu Belediyesi
80 memur alımı

Türkiye İstatistik Kurumu
40 memur alımı

Ticaret Bakanlığı
60 memur alımı

Sağlık Bakanlığı
12 bin sözleşmeli personel

 
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