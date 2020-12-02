GIDANI KORU SOFRANA SAHİP ÇIK

Sayı : E-59916911-621.99-337934812. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması Başvuruları Devam EdiyorTarım ve Orman Bakanlığı ile DenizBank işbirliğinde düzenlenen "Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması" başvuruları devam ediyor.Tarımın, toprağın, ormanın, ve suyun önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi, tarımsal gelişmeler ile tarım, orman, doğa, çevre ve insan ilişkilerinin, estetik ve öznel bakış açılarıyla belgesel olarak arşivlerde yerini almasını sağlamayı amaçlayan "12. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması"nın, başvuruları 07 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir.Yarışmanın konusu tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, çiftçi, üretici, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyetlerdir. Tema kategorinin konusu 2020 yılında "Çiftçi Varsa Hayat Var" olarak belirlenmiştir.Yarışmacılar belirtilen tüm bu faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılabileceklerdir.Yarışmanın bu yılki ödülleri;Genel Katılım:01.12.2020• Birincilik Ödülü• İkincilik Ödülü• Üçüncülük Ödülü• Çiftçi-Üretici Özel Ödülü• "Çiftçi Varsa Hayat Var" Tema Özel Ödülü• Öğrenci Özel Ödülü• Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları Özel Ödülü• DenizBank Çalışanları Özel Ödülü• Sergileme/Albüm (En fazla 120 adet)12.000-TL'lik DenizBank hediye çeki10.000-TL'lik DenizBank hediye çeki8.000-TL'lik DenizBank hediye çeki8.000-TL'lik DenizBank hediye çeki: 8.000-TL'lik DenizBank hediye çeki8.000-TL'lik DenizBank hediye çeki8.000-TL'lik DenizBank hediye çeki6.000-TL'lik DenizBank hediye çeki 250-TL'lik DenizBank hediye çekiYarışmaya katılım şartları, eserlerin adlandırılması, gönderilmesi, iadesi ve kullanım hakları hakkında ayrıntılı bilgilere www.tarimorman.gov.tr/EYDB ve www.tarimormaninsan.comadreslerinden ulaşılabilir.Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmı tır.Bilgi için: İrfan ÖNER TeknikerTelefon No:(246) 228 53 80-139stanbul Yolu Üzeri No:70 ISPARTA Tel: (0246) 228 53 80 Faks: (0246) 228 53 88E-Posta: isparta@tarim.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr