Isparta'daki Bülent Börek tutkunlarına müjde! Bülent Börek Isparta Şubesi lezzeti ev ve işyerlerinize taşıyor.
Isparta'da lezzetli su böreğinin tek adresi Bülent Börek hizmetlerine Gel-Al, Telefon Siparişi ve Whatsapp üzerinden devam ediyor.
İsteyene tepsi ile isteyene kilo ile servis edilmektedir.
Hemen arayın veya mesaj yazın bu lezzeten mahrum kalmayın!
- Adres: Kutlubey mahallesi No:9 ( Kafeler caddesi girişi Mimarsinan Camii Karşısı ) ISPARTA
- Telefon: 0 246 218 33 53
- WhatsApp sipariş: 0 552 601 05 32