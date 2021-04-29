Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nakdi yardım ve maaş müjdesi

Tam kapanma öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa, vatandaşa ve memura müjde üstüne müjde verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda katıldı. Başkan Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, vatandaşlara müjde üstüne müjde verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeler şöyle:



Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz.



İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz.

Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz.

Şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilir.

Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacak.

KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz.

