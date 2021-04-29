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ISPARTA'DA KAMU PERSONELİ VE FİRMA İŞYERİ İÇİN GÖREV BELGESİ DÜZENLEMESİ

görev izin belgesi indir

ISPARTA'DA KAMU PERSONELİ VE FİRMA İŞYERİ İÇİN GÖREV BELGESİ DÜZENLEMESİ
ISPARTA
G.Tarihi: 29.04.2021 20:10
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Isparta Düğün Salonları
 ISPARTA VALİLİĞİ DUYURDU

Isparta'da kamu personeli. işyeri ve firmalar için görev kağıdı ( izin belgesi) düzenlemesi örneği bu şekilde doldurulacaktır.

Görev Belgesi tanzimi örneği aşağıda sunulmuştur.

Görev Belgesi Düzenlenmesi Genelgesi Kapsamında;
Görev Belgesi
Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi 
İlgili evrakları indirmek için tıklayınız... 

Kamu görevlisi için indirme  İNDİR 1
İşyeri / Firma için indirme linki İNDİR 2

Tam Kapanma Sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri;
2 MAYIS PAZAR
SAAT 24.00'e KADAR
GEÇERLİ OLACAK
 
Çalışma İzni Belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve başvuru ekranı e-Devlet'te açıldı.
Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışan ve e-Devlet kapısında oluşan yoğunluk nedeniyle sisteme zaman zaman erişimde güçlük yaşayan vatandaşlarımızın endişe ve acele etmelerine gerek yoktur.
 
- İlgili iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00 e kadarolacak.
- Ayrıca e-başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ekteki form manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesi kullanılabilir.
Kimsenin mağduriyet yaşamaması ve muafiyetlerin kötüye kullanılmaması için her türlü tedbirimizi aldık.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur
İçişleri Bakanlığı
 
YER-F-RMAKAMU-PERSONEL

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Karar No        :   2021 - 28 -
Karar Tarihi :   29.04.2021
 
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 29.04.2021 Perşembe günü saat 15.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında İçişleri Bakanlığının 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgesi gereğince toplandı.
        Koronavirüs (Covid­19) salgınıyla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla uygulanan tedbirlerin başında sokağa çıkma kısıtlamaları gelmektedir.
 
26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanmak üzere “tam kapanma” kararı alınmış ve tam kapanma döneminde uygulanacak temel usul ve esaslar İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgesi gereğince İl Hıfzıssıhha Kurulunun 27.04.2021 tarih ve 2021/26 sayılı Kararı ile duyurulmuştu.
 
Daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirilmişti.
 
Bir yılı aşkın süredir aziz milletimizin çeşitli fedakârlıklarda bulunduğu, sağlıkçalışanları ile başta kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerinde görev alan tüm personelin büyük bir özveriyle görev yaptığı ve hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadele sürecinde; muafiyetlerin suistimal edilmemesi, hastalığın yayılımı ve başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumsal yükün artmaması açısından son derece önemlidir.
 
Üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere İçişleri Bakanlığınca yayımlanan önceki Genelgeler ile  İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ve 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgesi ile İl Hıfzıssıhha Kurulunun 27.04.2021 tarih ve 2021/26 sayılı Kararında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerliliği 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’de sona erecektir.
 
Bu çerçevede;
1. 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e­devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi başvurusunda bulunmasına,
 
2. e­başvuru sisteminden görev belgesi talebinde bulunulması sonrasında başvurucunun sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenmesi ve işyerinin faaliyet alanına göre tespit olunan NACE kodunun muafiyet kapsamında kalıp kalmadığının kontrol edilmesine,
 
3. Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısının başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılmasına,
 
4. Başvuruda bulunacak çalışanın e­başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek­1’de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilmesine,
 
5. e­başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;
- İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan,
- Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan,
Sorumlu olmasına,
 
6. Düzenlenen Görev Belgesinin, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personel tarafından yanında bulundurulması ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilmesine,
 
7. e­başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgelerinin eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletileceğinden, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanmasına,
 
8. Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesine, faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymayateşvik edilmelerine,
 
9. Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek­2’de örneği verilen “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenmesine ve bu kapsamdaki kamu personelinin görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olmalarına,
 
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
 
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 29.04.2021
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