Mehmet Şimşek Gerçeği İtiraf Etti: ‘Elinde Dolar Olanlar Dikkat’ Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dolarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dolar sahipleri için kritik uyarılar yaptı.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek, ekonomi yönetiminde büyük değişikliklere imza attı. Önceki dönemde yapılan hatalar nedeniyle enflasyon ve döviz kuru tavan yapmışken, Şimşek, göreve geldikten sonra kamuda tasarruf, Orta Vadeli Program ve enflasyon artışı gibi uygulamaları hayata geçirerek Türkiye’yi ekonomik dar boğazdan çıkarmayı hedefliyor.

Bu gelişmelerin ardından Bakan Şimşek, TRT Haber'e açıklama yaptı. Açıklamasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz biriktirmemesi durumunda liranın nominal değer kazanabileceğini belirten Şimşek, önemli itiraflarda bulundu. “Piyasadan döviz almasak, (Dolar/TL) 20’li rakamlara, 30’un altına gerilerdi” ifadelerini kullanarak dikkat çekti.

Kira Zam Sınırı Devam Etmeyecek

Öte yandan Bakan Şimşek, kira zam sınırıyla ilgili de konuştu. Yüzde 25 kira artış sınırının çok büyük ihtimalle devam etmeyeceğini belirterek, bu sınıra gerek olmadığını söyledi ve kiracılara kötü haberi duyurdu.

Kamuda Tasarruf Önlemleri

Geçtiğimiz günlerde Bakan Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ortak bir basın açıklamasında kamuda uygulanacak uzun süreli tasarruf tedbirlerini açıkladı. Bu kapsamda kamu binası alımları, istisnalar dışında, üç yıl boyunca durdurulacak. Ayrıca ekonomik olmayan bölgelerde kamu çalışanlarına yönelik servislerin kaldırılmasına yönelik adımlar atılacak. Bu tasarruf tedbirleri kamu harcamalarının azaltılmasını ve kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlıyor.