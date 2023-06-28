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ISPARTA VALİSİ SAYIN AYDIN BARUŞ’UN KURBAN BAYRAMI MESAJI

ISPARTA VALİSİ SAYIN AYDIN BARUŞ’UN KURBAN BAYRAMI MESAJI
ISPARTA
G.Tarihi: 27.06.2023 21:19
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Milli ve dini bayramlar sahip olduğumuz manevi değerleri yaşatma ve bu değerleri gelecek nesillerimize aktarma imkânı sağlayan önemli günlerdir.
Bayram günleri aramızdaki kırgınlıkları unutmak ve birbirimize kenetlenerek kardeşliğimizi pekiştirmek için önemli bir vesiledir.
Manevi değerlerimizin özünü oluşturan muhabbet, hürmet ve kardeşlik duygularını en yoğun şekilde hissettiğimiz zamanlardan olan Kurban Bayramı günlerine hep birlikte bir kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Kurban Bayramı, bizlere, toplum olarak birlik ve beraberliğimizi teminat altına alan çok önemli değerleri bir kez daha fırsatını sunmaktadır. Mukaddes değerler uğrunda fedakârlığın, karşılık beklemeden yapılan iyiliğin ve yardımlaşmanın en güzel ifadesini bu günlerde yaşama ve yaşatma imkânı bulmaktayız.
Bayram günlerinde, yoksullara, kimsesizlere, biçarelere, öksüz ve yetimlere kol kanat germek, onların yüzlerini bir anlık da olsa güldürmek ve sevincimize ortak etmek Kurban Bayramının manasını layıkıyla idrak etmemizi sağlayacaktır. Unutmamalıyız ki sevinçler ve mutluluklar paylaştıkça artar, üzüntüler ve acılar da paylaşıldıkça azalır.
Büyük Türk Milletinin bireyleri olarak, bu mukaddes günleri sevinç içerisinde idrak ederken, millet olarak birlik ve beraberliğimizi, vatanımızın bütünlüğünü, huzurumuzu ve kardeşliğimizi korumak için en kıymetli varlıklarını feda eden aziz şehitlerimiz ile canlarını bu değerler uğrunda ortaya koyan kahraman gazilerimizi unutmamalıyız. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, şehit aileleri ve gazilerimizi bu mutlu günlerde yalnız bırakmamak kadirşinaslığın gereğidir.
Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluk içerisinde bir bayram geçirmelerini temin etmek üzere Valiliğimiz koordinesinde ilgili birimler tarafından gerekli güvenlik ve trafik tedbirleri alınmıştır. Bayram sevincinin kedere dönüşmemesi için, tüm sürücülerimizden trafik kurallarına hassasiyetle uymalarını, ailelerini ve milletimizi üzüntüye sevk edecek kazalara mahal vermemelerini istirham ediyorum.
Ispartalı hemşerilerimizin, Aziz Milletimizin ve İslam Âleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyor, aileleriyle ve yakınlarıyla birlikte sağlık ve huzur içerisinde bir bayram geçirmelerini diliyorum.
Aydın BARUŞ Isparta Valisi
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