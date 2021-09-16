Milli Eğitim Bakanlığından PCR test kararı

Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), COVID-19 tedbirleri kapsamında özel eğitim kurumlarında ve özel öğrenci barındırma hizmeti veren kurumlarda alınacak önlemlerle ilgili bir genelge yayımladı.Genelgeye göre, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testleri, özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyon çalışanlarından da talep edilecek.Ayrıca, faaliyette bulunan özel ulaştırma hizmetleri, mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları ile özel çeşitli kursların 13 Eylül 2021 tarihinden sonra gerçekleşecek teorik ve uygulama sınavları ile öze motorlu taşıt sürücüleri kurslarının yine aynı tarihten sonra yapılacak uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelin aşılı veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması HES kodu üzerinden yapılacak.Şartları sağlamayanların sınavlarda görev almasına müsaade edilmeyecek.