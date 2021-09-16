ISPARTA'DA TÜM ÖĞRENCİLERİN KIRTASİYE İHTİYAÇLARI GÖRDÜNMÜ AVM'DE

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2021 - 2022 Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla anne ve babaları düşündüren tabiki okul masrafları özellikle kırtasiye malzemeleri...Isparta'da tüm kırtasiye malzemelerini hem de çok ucuza, ekonomik fiyata alabileceğiniz,kırtasiye reyonlarına mutlaka bir gözatın.Defter, kalem, silgi, okul çantası ve büro kırtasiye ürünleri inanılmaz fiyatlarla, Gördünmü AVM reyonlarında sizleri bekliyor.Gördünmü AVM 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar diliyor.