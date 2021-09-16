SDÜ Hastanesinde Ölümcül Ritim Bozukluğu Olan Hastalar Yeni Teknoloji İle Tedavi Ediliyor

SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Aritmi ekibi tarafından, ritim bozukluğu nedeniyle hayati riski bulunan hastalar radrasyon kullanılmadan 3 boyutlu kompleks haritalama sistemi kullanılarak yapılan ablasyon tedavisi ile sağlığına kavuşuyor.Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Doçent Doktor Mevlüt Serdar Kuyumcu ve ekibi, Doçent Doktor Selçuk Kanat’ın desteği ile 48 yaşındaki Ahmet Ortaer isimli hastaya ventriküler taşikardi ablasyon tedavisi uyguladı. SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesinden aldığı tedaviden çok memnun kaldığını belirten Ahmet Ortaer, kısa süre içerisinde sağlığına kavuştuğu için tüm ekibe teşekkürlerini dile getirdi.Tedavi ve cihazın özellikleri hakkında bilgi veren Kardiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu, şu bilgileri paylaştı; "SDÜ Tıp Fakültesi Aritmi ekibi tarafından taşikardi hastalarının tedavisi uygulamasında kullanılacak olan cihaz Isparta’da ilk olarak SDÜ Tıp Fakültesi’nde kullanılmaya başlandı. Cihaz halk arasında kalp çarpıntısı ‘Taşikardi’ diye tarif edilen hastalığın tedavisinde kullanılmakta ve kalbin elektrik haritasını radrasyon kullanmadan çıkarmaya ve tedavi etmeye yarıyor. Bu cihaz hastayı diğer cihazlara göre az radyasyona maruz bırakmakta. Ayrıca teşhis ve tedavide doğruluk oranı çok yüksek bir sistem. Cihaza özel bir katater ile kalbin içine girilerek kalbin haritasını çıkarmaya yarayan son sistem gelişmiş bir cihaz. Kalbin içini de 3-boyutlu olarak bilgisayar ortamında milimetre kadar doğrulukta, yüksek çözünürlükte yerini gösterebiliyor. Bu tedavide normal anjiyo yapar gibi hastayı anjiyo masasına yatırıyoruz. Bu işlem sadece kasıktaki damarları kullanarak yapılıyor. Kasıktaki toplardamar veya atardamara 2-3 tane kateterler ile kalbin 3 boyutlu elektriksel haritasını çıkartıyorz. Kalbin içindeki boşluğu, kapakları, görebiliyoruz. Özetlemek gerekirse bu sistem Isparta’da bir ilk. Kalbi haritalandırıyor. Kalbin haritasını çıkarıyor. Neresine ne varsa oraya gidip ve hastalığın anlaşılacağı şekilde belirliyor. "