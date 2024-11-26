Mazot ve Benzin Fiyatlarında Dikkat Çeken Ayrışma!

Akaryakıt fiyatlarında son haftalarda yaşanan dalgalanmalar, mazotun benzine göre fiyat farkını 1,86 TL ile rekor seviyeye taşıdı. Bu durumun sebebi, küresel piyasalarda motorin fiyatlarındaki artış olarak gösteriliyor. Özellikle Rusya-Ukrayna gerilimi ve İran'ın nükleer yakıt planları gibi jeopolitik riskler, brent petrolün varil fiyatını geçtiğimiz hafta %5,5 primle 74,65 dolara kadar çıkardı.

Ateşkesle Fiyatlar Düştü Ama...

Yeni haftada İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes söylentileri, arz endişelerini hafifleterek petrol fiyatlarının %2,6 gerileyip 72,70 dolara inmesini sağladı. Ancak analistler, devam eden belirsizliklerin petrol fiyatlarında kalıcı düşüşü engellediğine dikkat çekiyor.

Motorin Fiyatı Arttı, Benzin İndirime Girdi

13 Kasım’dan itibaren mazot fiyatlarına üç kez zam gelirken, İstanbul Avrupa yakasında litre fiyatı 42,87 TL’den 44,18 TL’ye yükseldi. Aynı dönemde benzin fiyatı ise bir kez indirime girerek 42,89 TL’den 42,32 TL’ye geriledi. Analistler, bu farkın özellikle küresel piyasalardaki motorin fiyatlarına yansıyan jeopolitik etkilerden kaynaklandığını belirtiyor.

Gözler şimdi, akaryakıt fiyatlarını etkileyebilecek 1 Aralık OPEC toplantısında.