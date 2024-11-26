Koza Tekstil’de Turuncu Günler Başladı!
Koza Tekstil, her ayın 14, 15 ve 16. günlerinde düzenlenen Turuncu Günler kampanyasıyla sizlere özel sürpriz ürünler sunuyor! Üstelik bu fırsatlar, tüm şubelerde geçerli. Kalite ve avantajlı alışverişin adresi olan Koza Tekstil’i mutlaka ziyaret edin.
letişim:
0 246 502 45 45
www.kozagiyim.com.tr
Instagram: @kozatekstil
Facebook: @kozatekstil32
Ask ve Pijamask markalarının da dahil olduğu sürprizlerle dolu Turuncu Günler için her ayın 14, 15 ve 16’sında Koza Tekstil şubelerine bekliyoruz!