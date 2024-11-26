Koza Tekstil’de Turuncu Günler Başladı! 

kozatekstil

kozatekstil32

Koza Tekstil, her ayın 14, 15 ve 16. günlerinde düzenlenen Turuncu Günler kampanyasıyla sizlere özel sürpriz ürünler sunuyor! Üstelik bu fırsatlar, tüm şubelerde geçerli. Kalite ve avantajlı alışverişin adresi olan Koza Tekstil’i mutlaka ziyaret edin.0 246 502 45 45www.kozagiyim.com.trAsk ve Pijamask markalarının da dahil olduğu sürprizlerle doluiçin her ayın 14, 15 ve 16’sında Koza Tekstil şubelerine bekliyoruz!