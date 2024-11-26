Isparta’da Arkadaşlık Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama

Isparta’da, arkadaşlık vaadiyle tuzağa düşürülen kişilerin mobil bankacılık hesapları üzerinden kredi çekilerek dolandırılmasıyla ilgili yapılan operasyonda dört kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, mağdurlar apartlara buluşma için davet edilip, buluşma sırasında “Abim/kardeşim geldi, saklan” gibi bahanelerle zor durumda bırakıldı. Bu sırada, mağdurların cep telefonlarına erişim sağlanarak mobil bankacılık hesaplarından yaklaşık 262 bin TL kredi çekildiği ve bu paranın farklı hesaplara aktarılarak harcandığı tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 20 Kasım 2024 tarihinde Isparta merkezli ve Burdur’da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda şüpheliler D.D., G.C., H.C. ve Y.D. gözaltına alındı ve Isparta’ya getirildi.

22 Kasım 2024 tarihinde mahkemeye sevk edilen şüphelilerden D.D., G.C. ve H.C., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirterek, halkın bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Isparta Emniyet Müdürlüğü

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



