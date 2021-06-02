Mayıs 2021 ihracat geliri 39,5 dolar

Isparta, 1-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında 39.549,71 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Ocak-Mayıs 2021 arasında bu değer 189.605,10 dolar oldu.



-Nisan 2021’e göre ihracat geliri düştü

Isparta Mayıs 2020’de 18.3 milyon dolar ihracat yapmıştı. Buna göre ihracat geliri iki kat değerinde artış gösterdi. Ancak Isparta’nın ihracatı Mayıs 2021’de Nisan dönemine kıyasla gerileme yaşadı.



-İhracat gelirinde Türkiye 28’incisi oldu

Isparta, Mayıs 2021’de ihracat geliri açısından Türkiye’de 81 şehir içerisinde 28’inci sırada yer aldı. TR-2/Düzey-61 Ekonomi Bölgesi (Isparta, Antalya, Burdur) Türkiye’nin en iyi noktalarından biri olmaya devam etti.



Bölge My.’21 İhracat Türkiye Sırası Oca.-My.’21 İhracat

Antalya 145.539,34 15 760.917,23

Isparta 39.549,71 28 189.605,10

Afyon 31.648,04 32 152.157,67

Burdur 29.536,90 42 113.222,01



-3 kentin ihracatı 200 milyon dolar

TR-2/ Düzey- 61 Ekonomi Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında 199 milyon 549 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı döneminde bu değer 134 milyon 011 bin dolar idi. Pozitif yönde değişim oranı 48,9 olarak gerçekleşti. TR-2/ Düzey-61 Ekonomi Bölgesi’nin millî servete katkı oranı ise (Pay 20) % 1,3 olarak hesaplandı.



-İlk 5 ay içinde 1 milyar dolar ihracat

Batı Akdeniz Bölgesi olarak sınıflandırılan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1 Ocak-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ihracat 1 milyar 037 milyon 001 bin dolar değerine erişti. Geçen yılın aynı döneminde bu oran 733 milyon 415 bin dolar idi. Değişim oranı 41,4 olarak hesaplandı. TR-2/ Düzey-61 Ekonomi Bölgesi’nin millî servete katkı oranı ise (Pay 20) % 1,3 olarak gerçekleşti.

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-Isparta’nın Mayıs 2021 ihracatı: 39.549,71 dolar

-Isparta’nın Ocak-Mayıs 2021 ihracatı: 189.605,10 dolar

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-Isparta’nın Nisan 2021 ihracatı: 48.580,42 dolar

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Isparta’nın Mayıs 2020 ihracatı: 18.330,69 dolar

Isparta’nın Ocak-Mayıs 2020 ihracatı: 103.184,71 dolar

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2021-Isparta İhracatı

Dönem İhracat (Bin Dolar)

Ocak 31.326,18

Şubat 31.099,69

Mart 39.110,89

Nisan 48.580,42

Mayıs 39.549,71



Toplam 189.605,10

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