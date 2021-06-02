Isparta’nın ihracat rotası: Avrupa

Isparta’nın 1-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 39,5 milyon dolar ihracatın önemli bir dilimi Avrupa’ya oldu. Isparta, ihracatta ‘dünyanın en süper gücü’ olarak tanımlanan Almanya’ya 4,9 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Fransa Isparta’nın ihracat açısından yıldız ülkeleri olmaya devam etti.



-Rusya’ya ihracat tekrar canlandı

Isparta, uzun bir süredir düşük seviyede devam eden Rusya ile ticari ilişkileri Mayıs 2021 döneminde yükseltmeyi başardı. Zira anılan ülkeye 1,7 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. Özbekistan’a 8 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı. Hindistan’a ihracat ise 1,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.



-ABD’ye ihracat 2,7 milyon dolar

İtalya’ya ihracat aylık 2 milyon dolar seviyesine kadar erişti. İspanya’ya Isparta’nın ihracatı 1,4 milyon dolar oldu. Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ihracatımız ise 2,7 milyon dolar şeklinde hesaplandı. Isparta, Antalya Serbest Bölge’ye ise 4 milyon 389 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi.



Ülke My.’21 Oca.’-My.’21



ÖZBEKİSTAN 8.090,42 52.641,08

ALMANYA 4.937,66 10.207,20

ÇİN 4.445,34 20.517,29

ANTALYA SB. 4.389,95 11.554,03

ABD 2.743,17 15.034,45

BİRLEŞİK KRALLIK 2.219,93 10.209,58

İTALYA 1.916,69 5.470,21

RUSYA FEDERASYONU 1.729,45 4.680,46

HİNDİSTAN 1.486,29 13.042,98

İSPANYA 1.453,00 6.733,09

AVUSTURYA 316,45 1.133,20

AZERBAYCAN 348,22 1.364,85

BAE 128,58 625,77

BULGARİSTAN 236,56 1.681,93

FRANSA 744,46 7.085,41

GÜNEY AFRİKA C. 227,30 733,74

HOLLANDA 35,96 413,58

İSRAİL 140,20 1.242,09

İSVEÇ 287,63 1.559,39

İSVİÇRE 50,69 654,65

KOSOVA 205,52 1.323,29

KKTC 51,88 450,45

PORTEKİZ 321,57 2.296,92

ROMANYA 425,91 1.145,27

TÜRKMENİSTAN 331,86 1.297,68

YUNANİSTAN 95,95 444,97



Toplam 39.549,71 189.605,10