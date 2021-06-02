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İYİ SÜRÜCÜYE DÜŞÜK FİYAT
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Isparta Düğün Salonları

Araç sahipleri dikkat: Artık düşük fiyat verilecek

Milyonlarca araç sahibi ilgilendiren reform niteliğinde değişiklikler geliyor. İyi sürücüye düşük fiyat verilecek.

 
 
Trafik sigortasındaki belirsizliğin Anayasa Mahkemesi kararı dikkate alınarak düzenlenen trafik sigortasına ilişkin kanun taslağı ile ortadan kalkacağını söyleyen SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, önümüzdeki dönemde bu branşta reform niteliğinde değişiklikler yapacaklarını söyledi. İşte milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haberin ayrıntıları...
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, önümüzdeki döneme ilişkin en önemli gündem maddelerinden birinin de trafik sigortası olduğunu söyledi. Gürsoy, trafik sigortasındaki değişikliklerin reform niteliğinde olacağını kaydetti.
Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarıyla son zamanlarda sektörün gündemine oturan trafik sigortasındaki belirsizliğin, mahkeme kararları dikkate alınarak düzenlenen trafik sigortasına ilişkin kanun taslağı ile ortadan kalkacağını söyleyen SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, “SEDDK olarak önümüzdeki dönem trafik sigortasında reform niteliğinde değişiklikler yapmakta kararlıyız.
Buna yönelik olarak, zorunlu trafik sigortalarında hizmet kalitesinin yükseltilerek sigortalı memnuniyetinin artırılmasına imkân sağlayacak doğrudan tazmin sistemine ilişkin olarak en iyi dünya uygulamalarını inceleyerek ülkemiz için en uygun modelin geliştirilmesini amaçlamaktayız” dedi.

İYİ SÜRÜCÜYE DÜŞÜK FİYAT
Dünya'dan Selçuk Altun'un haberine göre; Ek olarak trafik kuralı ihlalleri sonucu uygulanan sürücü ceza puanları, sürücü belgelerine (ehliyet) el konulma süresi gibi risk değerlendirmesinde esas alınabilecek.
Bilgiler göz önünde bulundurularak sigorta skoru hesaplanması projesini, iyi sürücü-kötü sürücü ayrımı yapılabilmesine katkı sağlaması ve sigorta şirketleri tarafından primlerin daha adaletli bir şekilde belirlenmesine imkân sağlaması bakımından oldukça önemsediklerini vurgulayan Gürsoy, gündemdeki diğer konuları şu şekilde anlattı:
“Sigorta Tahkim Komisyonu’nun bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirecek düzenlemelerin yanı sıra Sigorta Bilgi Merkezi’nin (SBM) veri paylaşımını düzenleyen ve SBM’nin fonksiyonlarını genişletecek kanun düzenlemeleri gündemimizde. Sigortacılık faaliyetlerinin tüm aşamalarında dijital süreçlerin kullanımına imkan verecek düzenlemeler de yapmayı amaçlıyoruz.
Öte yandan artık sermaye yeterliliğinin ötesinde, kurumsal yeterlilik kavramını sektörün gündemine taşımak istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda iç sistemlerle ilgili çok önemli bir yönetmelik taslağı hazırladık.
Bu yönetmelik taslağı, iç kontrol, risk yönetimi, aktüerya ve iç denetim fonksiyonlarıyla ilgili, günümüz gereksinimlerini karşılayan çok önemli hususlar içermektedir. Bu yönetmelik yayınlandıktan sonra, sektörün kurumsal yetkinliği ve yeterliliği birkaç basamak birden atlayacaktır.

FİNANSAL SİGORTALARDA SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ
Ticari hayatın canlılığını temin etmek için geliştirilen devlet destekli alacak sigortasının geliştirilmesi, kefalet sigortası, bina tamamlama sigortası gibi finansal sigortaların geliştirilmesi ana hedefl erimiz arasında yer almaktadır. Finansal sigortalarda sektörün önünü açacak düzenlemeler yapmak için çalışmalarımızı devam ettireceğiz.
Tüm bu düzenlemeleri yaparken mevzuatın sadeleştirilmesi yönünde adımlar da atarak ilerlemeyi planlıyoruz. İç sistemler yönetmeliği, mesafeli satış yönetmeliğinin yanı sıra, kısa vadede teknik karşılıklar yönetmeliği ve maden ferdi kaza sigortası uygulamasına ilişkin sektörümüzün ihtiyaçlarına cevap veren düzenleme hazırlıklarımızın olacağını da bu vesileyle sizlerle paylaşmak isterim.
BES tarafında ise, değişik sigorta ve tasarruf ürünleriyle BES’in bütünleşik bir şekilde ve cazip imkanlarla vatandaşlarımıza sunumunu sağlayacak bir mekanizma üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu şekilde, hayatlarının çeşitli dönemlerinde kendilerine destek sağlayabilecek özel bir güvence paketini BES katılımcılarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz.”

"SİGORTA SEKTÖRÜ OLARAK 'KARA GÜN DOSTU' OLDUK"
Haftanın ve günün açılış panelinde değerlendirmelerde bulunan TSB Başkanı Atilla Benli ise son 1,5 yıldır COVID-19 başta olmak üzere yaşanan doğal afetlerin olumsuz etkileriyle ülke çapında mücadele verildiğini belirterek, “Sigorta sektörü olarak ‘kara gün dostu’ olduk. Zor günlerde ülkemizin ve milletimizin yanında durduk, elimizi taşın altına sokmaktan çekinmedik” dedi.
Benli şöyle devam etti: “Pandeminin başlangıcından bu yana; direkt pandemiye ilişkin olarak hayat sigortalarında 750 milyon TL, sağlık sigortalarında ise 228 milyon TL; Elâzığ ve İzmir deprem felaketlerinde ise 717 milyon TL tazminat üstlendik. Bu rakamlara, pandemi kapsamında sigortalılarımıza sağladığımız diğer imkanları da kattığımızda halkımıza yaklaşık 2 milyar TL gibi önemli ölçekte bir destek sağlamış olmanın gururunu yaşıyoruz.
Son dönemde hızla hayata geçmeye başlayan sektörümüzü yakından ilgilendiren uygulamaların hayata geçirilmesiyle birlikte 2020 yılında sağlanan ivmenin artarak devam edeceğine ve önümüzdeki 10 yılın Türkiye sigortacılığının ve emeklilik sektörünün önemli büyüme kat edeceği bir dönem olacağına inanıyorum.”

“SİGORTA OLMAZSA ÜRETİM OLMAZ”
Sigorta Buluşmaları’nın ilk panelinin bir diğer konuğu TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da sigorta acenteleri ve eksperlerinin, pandemi ve afet koşullarına rağmen, iş yapma biçimlerindeki dönüşüme hızla uyum sağlayarak çok iyi bir sınav verdiklerini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, sahada çalışan acente ve eksperler sayesinde hiçbir aksaklık yaşanmadan sigortalılara kesintisiz hizmet verilmesinin sigortacılık sektörünün devamlılığı açısından önemli olduğuna değindi.
Sigorta eksperleri ve acentelere yönelik sürekli mesleki gelişim sağlayan eğitimlerine online olarak devam ettiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, sahada sigorta sektörünün gelişimi, sigorta bilincinin yaygınlaştırılması ve hizmetlerin vatandaşlara ulaştırılmasında acente ve eksperlerin öneminin büyük olduğuna dikkat çekerek, “Özellikle sanayicilerimiz için de sigorta çözümleri önemlidir. Sigorta olmazsa üretim olmaz, sigorta olmazsa ihracat olmaz, yabancı yatırım olmaz. Bu anlamda daha fazla sanayi kuruluşunun sigortalanması açısından gerekli girişimlerde bulunuyor ve paydaşlarımızla istişareler yapıyoruz. Bu konuda da yol kat edeceğimize inanıyoruz. Sigorta sektörünü iş ortağımız olarak gördüğümüzü ve ülkemizin sigorta sektörüne inancımızın tam olduğunu söylemek istiyorum” diye konuştu.
 
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