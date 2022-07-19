MASTERCHEF'TE ISPARTA RÜZGARI

​Burak Kaynak şef! Isparta'nın adını MasterChef'te yeniden duyurdu

Ispartalı Burak Kaymak bugün TV8’de yayınlanan MasterChef programında. Yaptığı tabakla şefleri Isparta’daki Gül bahçelerine götüreceğini söyledi.Burak Kaynak yarışmaya ''Kaymak Yağlı, Kabak Buranili, Biber Püresi Eşliğinde Kuzu Pirzola'' adını verdiği yemekle katıldı. Yaptığı yemek ile jüri üyelerinden 3 evet alarak 2. tura geçti.Program boyunca şehrimizden övgüyle bahsetti.Kendisi Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Altıkapı köyünden.Isparta Haber Ajansı Ailesi olarak, şampiyonluk yolunda başarılarının devamını diliyoruz.