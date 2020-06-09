Maskesize ceza! Uyarılar peş peşe geldi (9 Haziran 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)

9 Haziran 2020 Salı ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



102 ÜLKEYE YARDIM

Erdoğan: Hem terörle hem salgınla mücadeleye devam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Koronavirüsten, Libya’ya kadar birçok konuya değinen Erdoğan “Koronavirüs musibeti sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkiledi. Başta ABD olmak üzere, Rusya, Çin büyük zararlar gördü. ABD'de 45 milyon işsizden bahsediliyor. Biz ise büyümede 4,5 gibi bir oranı yakalamak üzere. Terörle mücadele de de salgınla mücadeleye de devam ediyoruz. Salgınla mücadelede 102 ülkeye yardım gönderdik. Bunları yaparken yatırımları aksatmadık, 'aşkım' dediğim Şehir Hastanelerini ön planda tuttuk.” ifadelerini kullandı.



YUNANİSTAN HADDİNİ BİLSİN

Erdoğan: Sen haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki gelişmeleri TRT ortak yayınında değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina yönetimine uyarıda bulunarak '' Yunanistan boş durmuyor kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye bu tür laf atılır mı? Biraz kendine çekidüzen ver haddini bil. Sen eğer haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir.'' ifadelerini kullandı.



VAKA SAYISI 171 BİN 121

Bakan Koca iyileşen sayısında ciddi artış olduğunu söyledi

Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 989 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 171 bin 121, can kaybı 4 bin 711 oldu. Bakan Koca değerlendirmesinde iyileşenlerin sayısında ciddi bir artış olduğunu belirtti.



MASKESİZE CEZA

Balık: Maskesiz bireylere ceza uygulamak gerekiyor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hafta sonu sahillere akın eden vatandaşların tartışmalara neden olan görüntüleri için "Virüsün bulaşıcılığında bir azalma falan yok" değerlendirmesinde bulundu. Ceyhan, "Şu anda dünyada ikinci bir artış yaşanıyor. Bizde azalmaya başlaması yetmiyor, mesafeli ve maskeli yaşamalıyız" uyarısını yaptı. Moda, Caddebostan, İzmir gibi yerlerden gelen görüntüler üzerine Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık ise “İçişleri Bakanlığı’nın, maskesiz bireylerin görülmesi halinde cezai müeyyidelerin yapılacağını açıklaması gerekiyor. Başka türlü bu işi çözemeyeceğiz gibi duruyor” dedi.



GİZLİ OLMASIN

Puldan: Kapımız bütün muhalefet partilerine açıktır

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan bundan sonra gizli ittifaklara kapılarını tamamen kapadıklarını belirtti. Buldan "Bunun için kapımız bütün muhalefet partilerine açıktır. İsteyen gelir, isteyen gelmez, bu kadar basittir" ifadelerini kullandı.



ALÇAK SALDIRI

PKK, yol işçilerine saldırdı, 2 şehit

Van'ın Çatak ilçesi ile Siirt’in Pervari ilçesi arasında bulunan Belbuka bölgesinde yol çalışması yapan işçilerin servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 işçi şehit olurken, 8 kişi de yaralandı.



DOKTOR DENİZ ÖLDÜRÜLDÜ

Terörist Sadık Akmaz iki askerin şehit olduğu saldırıların failiydi

Tunceli Ovacık kırsalında, etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin; 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan Sadık Akmaz olduğu tespit edildi. "Doktor Deniz" kod adlı terörist Sadık Akmaz'ın, 2016 ve 2019'da iki askerin şehit edildiği saldırıların faillerinden olduğu belirlendi.



181 ASKERE GÖZALTI

FETÖ ile mücadelede yeni bulgulara ulaşıldı

2005, 2011 ve 2012 yıllarında düzenlenen Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden şifreleme yapılması suretiyle FETÖ mensubu şahısların Silahlı Kuvvetleri içerisine sızdırılması ile ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dev operasyon başlatıldı. 181’i muvazzaf 191 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



KAŞINIYORLAR

Floros: Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, haddini aşan açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını hedef alan Yunan general, “Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek” sözleriyle skandal ifadeler kullandı.



HAC KARARI

Hac ziyaretlerine yüzde 20 sınır getirilmesi planlanıyor

Suudi Arabistan’da her geçen gün artan korona virüs vakaları nedeniyle hac ziyaretlerine yüzde 20 kontenjan sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Suudi Arabistan, salgın nedeniyle Mart ayından bu yana hac ve umre ziyaretlerini askıya almıştı.



UTANÇ LEKESİ

İstanbul’un fethi için işgal diye Mısır’a Dünya Alimler Birliği’nden tepki geldi

Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasının gündeme gelmesi üzerine darbeci Sisi’nin ülkesi Mısır’daki Fetva Kurumu “Osmanlılar 1453'te İstanbul'u işgal edinceye kadar Ayasofya 916 yıl kilise olarak kaldı” ifadeleri kullandı. Dünya Müslüman Alimler Birliği ise kurumun bu ifadesinin bir utanç lekesi olduğunu belirtti.



ARANAN İSİM BULUNDU

Fenerbahçe’de Tahir Karapınar sezon sonuna kadar takımın başına getirilecek

Gelecek yıl Fenerbahçe’nin sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu'nun önerisiyle sarı-lacivertliler Tahir Karapınar'la görüştü. Anlaşma sağlanırsa UEFA Pro Lisansı olan Karapınar 8 haftalık süreçte takımın başında olacak. Gelecek yıl da Fenerbahçe'de altyapı koordinatörlüğü görevine getirilecek

