​İşten çıkarma ve kısa çalışma ödeneğiyle ilgili önemli gelişme

Koronavirüs salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca getirilen işten çıkarma yasağının 3 ay daha uzatılacağı belirtildi.



Normalleşme sürecinde Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu.

NTV'nin haberine göre yeni düzenleme şu şekilde olacak;

Yapılan düzenlemelerle birlikte işten çıkarmalar 3 ay boyunca yasaklanmıştı. Salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak. 3 ay uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim'e kadar uzamış olacak.



ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILANLAR

Koronavirüs salgını sürecinde ücretsiz izne çıkanlara destek veriliyordu. Yeni pakette ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliği ile devam edecek.



İŞVERENE TEŞVİK

İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde.



BAKAN ALBAYRAK MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde yeni bir istihdam kalkan paketi hazırladıklarını söylemişti.

Bakan Albayrak, "İstihdam konusunda çok ciddi bir paket hazırlanıyor. Tüm paydaşların inisiyatif aldığı, destek verdiği bir resim ortaya koyacağız. Bu ay içinde gelişmelere sahip olacağız." ifadelerini kullanmıştı.





