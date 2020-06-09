SPOR TESİSLERİMİZ KAPILARINI AÇIYOR

SPORCULARIMIZ SAHALARA DÖNÜYOR

Sporcularımız ve halkımızla yeniden buluşmak için gün sayan spor tesislerimiz yarın (09.06.2020) kapılarını açılıyor. Biz tüm hijyen tedbirlerimizi aldık, siz de kişisel tedbirlerinizi ihmal etmeyin. Sağlığınız için lütfen kurallara riayet edin.Bilindiği üzere tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisi nedeniyle tüm Türkiye de olduğu gibi ilimizde de İl Müdürlüğümüze bağlı spor tesisleri tedbir amaçlı kapatılmıştı. 1 Haziran normalleşme süreci ile birlikte spor tesisleri halkımızın ve sporcularımızın hizmete yeniden açılıyor.İlimizin önemli spor merkezlerinden olan Atatürk Stadyumu ve Milli Egemenlik Spor Kompleksi 10 Haziran 2020 Çarşamba günü belirlenen kurallar ve tedbirler çerçevesinde açılacak.Haftanın her günü 18 – 65 yaş aralığındaki vatandaşlarımız saat 06.00 – 10.00 saatleri arasında Atatürk Stadyumu ve Milli Egemenlik Spor Kompleksinde spor yapabilecek. Tesislerimiz Pazar günleri 18.00 – 20.00 saatleri arasında ise 65 yaş üstü vatandaşlarımıza hizmet verecek.İl Müdürlüğü spor tesislerinde tüm hijyen çalışmalarını tamamlandığını belirterek vatandaşlarımızı “Maskelerimizi takalım, mesafeyi koruyalım, kişisel temizlik ve hijyene dikkat edelim” uyarısında bulundu.Sosyal mesafenin korunması adına Atatürk Stadyumu ve Milli Egemenlik Spor Kompleksinde aynı anda 50 vatandaşımız tesislerimizden faydalanabilecek.İl Müdürlüğümüze ve federasyonlara bağlı milli ve lisanslı sporcularımız da sahalara dönüyor. Antrenörlerimiz eşliğinde belirlenen program, kurallar ve tedbirler çerçevesince sporcularımız normalleşme süreciyle birlikte spor tesisleri ve salonlarımızda antrenmanlarına başlayacak. Gerekli tedbirler alınarak antrenmanlar kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü