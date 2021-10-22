MASA TENİSİ BÖLGE ŞAMPİYONASI ISPARTA’DA

IŞIKKENT SPOR SALONU

23-24 EKİM 2021

KÜÇÜKLER BÖLGE TAKIM MÜSABAKALARI

Isparta ulusal spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu faaliyet programında yer alan 2021-2022 Küçükler Bölge Takım müsabakaları 23-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Bölge Şampiyonasına Akdeniz ve Ege bölgelerinden 32 takım, 130 sporcu katılacak. Şampiyonada ilimizi Genç Hareket Gençlik ve Spor Kulübü ve ISPARTES Gençlik ve Spor Kulübü temsil edecek.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü