81 ilden çok sayıda yöresel ürünün sergilendiği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle bu yıl 11'incisi düzenlenen Antalya 'Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX' yapılan resmi açılışla başladı. 20-24 Ekim tarihleri arasında devam edecek olan fuarda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle açılan standlarda Isparta ve Burdur yöresel ürünlerinin tanıtımı yapılıyor.Çoğunluğu kadın kooperatiflerinden oluşan BAKA standına fuarda oldukça büyük ilgi var. Başta, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu , Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz olmak üzere diğer ajansların genel sekreterleri ve çeşitli illerin protokol üyeleri BAKA standını ziyaret etti. Protokol üyeleri kadın kooperatifleri üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.BAKA standında dikkat çeken en önemli hususlardan birisi katılımcıların büyük bir çoğunluğunun kadın kooperatifleri olması. Isparta ve Burdur standlarında el emeği ile ürettikleri ürünlerini sergileyen kadın kooperatifleri, bu ürünleri tüm Türkiye’den gelen ziyaretçilere tanıtma imkânı buldu. BAKA standında; Gülgönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Gelendost Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, İslamköy Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi, Senir Güçlü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Sütçüler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Uluborlu Kiraz Çiçekleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Yakaören Gönülden Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Burdur Alyazmalı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Karamanlı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ürünlerini sergiledi.Sergilenen ürünler arasında; Gelendost Elması, Yalvaç Hamursuzu, Lavanta Sabunu, Karamanlı Cevizi, Bucak Salebi, Gül Reçeli, İslamköy Ekmeği, Keçe Sabunu, Gül Sirkesi, Sütçüler Kekiği, Sipsi Şekeri, Ceviz Ezmesi gibi Göller Yöresi’ne has pek çok ürün bulunuyor.