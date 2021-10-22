- “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi kapsamında, 20 Ekim 2021 tarihinde, Keçiborlu İlçesi Senir llk/Ortaokulu ve Kılıç Ilk/Ortaokulunda, İsparta İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından, çocukların uyuşturucu-uyarıcı maddelerden korunması ve suça sürüklenmesinin önlenmesi konularında, Keçiborlu Kaymakamı Sn.Tahsin AKSU’nun da katılımıyla, öğrenci velilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti icra edilmiş, ayrıca video gösterisi ve sunumuyla KADES (Kadın Acil Destek) uygulamasının tanıtımı yapılmıştır.İsparta İl Jandarma Komutanlığınca, okullar ve çevresinin daha güvenilir hale getirilmesi için tüm alanlarda önleyici hizmet ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine aralıksız devam edilecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.