İkinci El Araç Alım Satımında Yeni Dönem: Eksper Raporları e-Devlet'te

İkinci el araç alım satımı yapanlar için önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, artık kazaya karışan araçlara ilişkin düzenlenen eksper raporları, e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

10 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren uygulama sayesinde, araç sahipleri ve vekilleri, eksper raporlarına hızlı ve kolay bir şekilde erişebilecekler. Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Hak sahibi ve/veya vekillerinin raporlara kolayca ulaşımı temin edilmiştir" denildi.

Eksper atama işlemleri ve eksper raporlarının görüntülenmesi gibi işlemler artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Bu kapsamda, Trafik ve Kasko sigortaları için düzenlenen raporlara e-Devlet üzerinden anlık erişim sağlanabilecek.

Uygulama Detayları

Uygulamanın detaylarına erişmek ve eksper raporlarını görüntülemek için, e-Devlet üzerinden "Trafik ve Kasko Eksper Raporları Sorgulama" adımını takip etmek gerekiyor. Bu yenilikle birlikte, araç sahipleri için büyük bir kolaylık sağlanarak işlemlerin daha şeffaf ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Yeni Uygulamanın Sağlayacağı Avantajlar

Hızlı Erişim: Eksper raporlarına hızlı ve kolay erişim sağlanacak.

Eksper raporlarına hızlı ve kolay erişim sağlanacak. Şeffaflık: Araçların geçmişi hakkında daha şeffaf bilgiye ulaşılabilecek.

Araçların geçmişi hakkında daha şeffaf bilgiye ulaşılabilecek. Kolaylık: İşlemler e-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde yapılabilecek.

Bu yenilikle birlikte, ikinci el araç alım satım işlemlerinde güvenlik ve şeffaflık artacak, araç sahipleri ve alıcılar için büyük kolaylık sağlanacak.