Maliye, Kartelleşme Eğilimi Gösteren Sektörleri Mercek Altına Aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, fiyat artışlarında maliyetlerle orantısız davranış sergileyen sektörler ve bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için kapsamlı bir inceleme başlattı. Vergi Denetim Kurulu (VDK), özellikle kartelleşme eğiliminde olduğu tespit edilen sektörleri yakın takibe aldı.

Bakanlık kaynaklarına göre, VDK'nın denetim faaliyetleri, parasal işlemler üzerinden yapılan kayıt dışılık analizlerine odaklanıyor. Özellikle fiyatları sektör ortalamalarının üzerinde artıran, ancak bunu vergiye tabi kazançlarına yansıtmayan firmalar inceleme listesine alındı.

Geriye Dönük 5 Yıllık İnceleme

Vergi Denetim Kurulu, geriye dönük 5 yıllık sürede gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan, bilanço ve gelir tablosu verilerini analiz ederek sektörel karlılık trendlerini tespit ediyor. Özellikle:

Fiyat artışlarında sektörel ortalamayı aşan ancak kâr beyanında bulunmayan,

ancak kâr beyanında bulunmayan, Fiyat düşüş dönemlerinde direnç göstererek fiyatları yüksek tutmaya devam eden,

Kartelleşme eğilimi gösteren işletmeler detaylı bir şekilde inceleniyor.

Bu incelemelerde, katma değer vergisi matrahları, alış-satış kayıtları ve e-fatura bilgileri analiz edilerek, sektör içi dengesizlikler tespit ediliyor.

Ürünlerin Yurt Dışı Fiyatları Mercek Altında

Ayrıca, yurt dışı fiyatlarının Türkiye'deki fiyatların oldukça altında olduğu ürünler de araştırma kapsamına dahil edildi. Özellikle gümrük, nakliye ve depolama gibi maliyetlerin açıklanamayacağı ölçüde fiyat farkı olan ürünlerin satışını yapan firmaların ticaret stratejileri inceleniyor.

Bu süreçte, ürünlerin sektör içindeki ticari hakimiyeti ve diğer firmalarla iş birliği yaparak fiyatları etkileyip etkilemediği değerlendiriliyor.

Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu ile İş Birliği

İnceleme sonuçları, yalnızca Maliye Bakanlığı ile sınırlı kalmayacak. Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu gibi ilgili kamu kuruluşlarıyla paylaşılacak. Bu sayede hem rekabet ihlalleri hem de vergi kaçakçılığı gibi sorunlar için kapsamlı çözümler geliştirilecek.

Şimşek: "Vergisini Ödemeyen Rekabet Eşitsizliği Yaratıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, doğru şekilde vergi ödemeyen firmaların sektörde rekabet eşitsizliği yarattığını ve toplanamayan vergilerin dolaylı yollardan diğer mükelleflere yüklendiğini belirtti.

Şimşek, "Maliyet artışı olmadan fiyatlarını artıran, sahte belge kullanarak ya da maliyetlerini şişirerek vergilerini düşük gösteren mükelleflerin denetimine özel önem veriyoruz. Piyasadaki hakimiyetini kötüye kullananlara fırsat tanımayacağız," dedi.

Bu kapsamlı denetimlerin sonucunda, hukuka aykırı davranışlarda bulunan firmaların gerekli yaptırımlarla karşılaşacağı ifade ediliyor.