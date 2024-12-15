Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Tarih Netleşti! İşte Kulislerde Son Konuşulan Rakamlar

3 milyon 718 bin emeklinin heyecanla beklediği Ocak zammı için takvim netleşti. Kulislerde en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 lira ile ilgili yeni rakamlar konuşulmaya başladı. Bu maaşın 14 bin 500 liranın altına düşmeyeceği belirtiliyor. Yeni düzenleme, Ocak ayında açıklanacak olan asgari ücret, enflasyon oranı ve maaş artışları göz önüne alınarak belirlenecek.

Takvim ve Süreç Detayları

En düşük emekli maaşı artışı, Ocak 2025 itibarıyla uygulamaya konacak.

Düzenleme, torba yasa teklifi kapsamında Meclis’e sunulacak ve maaşlara yetişmesi sağlanacak. Gecikme olması durumunda ise geriye dönük fark ödemesi yapılacak.

Hükümetin Analiz Çalışmaları

Hükümet, en düşük maaş artışlarının bütçeye etkisini detaylıca değerlendiriyor. Şu an 3 milyon 718 bin emekli maaşını 12 bin 500 liraya tamamlarken, bunların 2,5 milyonunun maaşı 10 bin 500 liranın altında bulunuyor.

Senaryolar Neler?

2024 yılı enflasyon tahminleri %44 ila %46 arasında değişiyor.

Enflasyon oranına göre en düşük taban maaşın 14 bin 431 TL ile 14 bin 631 TL arasında olacağı öngörülüyor.

Yeni maaş düzenlemesiyle bu artışların daha geniş bir emekli grubunu kapsaması hedefleniyor.

Asgari Ücrette Durum

Kulislerde asgari ücret artışı için “ortalama enflasyon” formülünün değerlendirildiği belirtiliyor. Bu formülün maaş artış oranlarına yansıması, 2025 yılı için büyük önem taşıyor.

Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği düzenlemelerle, hem asgari ücret hem de emekli maaşı artışlarının geniş bir kesimi memnun etmesi bekleniyor.