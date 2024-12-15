7. Isparta Kitap Fuarı’nda Yazarlara Yoğun İlgi

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Isparta Kitap Fuarı, büyük bir ilgiyle geçti. Kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan fuarda yazarlar, hem kitaplarını imzaladı hem de okuyucularıyla söyleşiler gerçekleştirdi. Yazarlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini ilettiler.

Bu yıl "Kitaplar Gül Açıyor" temasıyla gerçekleştirilen fuar, 13 Aralık Cuma günü kapılarını açtı ve hafta sonu boyunca dolu dolu geçti. Çocuklar, gençler ve her yaştan kitapseverlerin yoğun katılım gösterdiği fuarda, birçok yazar okurlarıyla bir araya geldi. Yazarlar, kitaplarını imzalayarak, söyleşilerde okuyucularıyla fikir alışverişinde bulundu.

Yazar Fatih Murat Arsal, Isparta’daki soğuk havaya rağmen burada yaşayan insanların sıcak ilgisiyle karşılaştığını belirtti. Geçen yıllarda da fuara katıldığını söyleyen Arsal, bu yıl da memnuniyetini dile getirerek, "Isparta Belediyesi çok güzel bir organizasyon yapmış. Önümüzdeki yıllarda da burada olmayı umuyoruz," dedi.

Yazar Emre Gül ise, Isparta’daki okurlarının enerjisi ve gülümsemelerinin kendisini mutlu ettiğini ifade etti. "Isparta ve okurlarımı çok seviyorum. 7. Isparta Kitap Fuarı için Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim," şeklinde konuştu.

İlk kez fuara katılan yazar Özge Naz, organizasyonun çok güzel olduğunu ve kitapseverlerle karşılaşmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Naz, Isparta’daki okurlarına ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.

Yazar Loresima ise fuarın atmosferinden oldukça etkilendiğini ve ilginin muazzam olduğunu söyledi. Yazar Maral Atmaca da Isparta'yı çok sevdiğini ve fuarın çok güzel geçtiğini ifade etti.

Fuara katılan vatandaşlar ise, organizasyonu çok beğendiklerini, yazarlarla karşılaşmaktan mutlu olduklarını ve aradıkları kitapları bulabildiklerini dile getirerek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.



































