Isparta Belediyesi, Gökçay’daki Huzurevi binası önünden Kirazlıdere yol girişi arasındaki kısımda birinci etap asfaltlama çalışması yaptı. Çalışmanın devamı olarak yol orta refüjle bölünecek ve baskılı asfaltlama yapılacak.Isparta Belediyesi, Etnografya Halı ve Kilim Müzesi ile Huzurevi bölgesinde kalan alanda asfalt çalışmalarını tamamlanmasının ardından Huzurevi ile Kirazlıdere yol girişi arasındaki kısımda çalışma başlattı. Müze ile Huzurevi arasındaki bölümde yıpranan kilit parke taşları kaldırılarak, kaldırım düzenlemeleri yapılmış ve ilk asfalt çalışması tamamlanmıştı.Bu çalışmanın devamı olarak Gökçay Mesirelik alanı girişinde bulunan Huzurevi alanına gelindiğinde tek şeride düşen yol için çalışma başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada yoldaki kilit taşlar sökülürken, altyapının tamamlanmasıyla birlikte önceki gün gece saatlerinde ilk etap asfaltlama yapıldı. Huzurevinden Kirazlıdere’ye çıkan yol orta refüjle bölünecek ve gidiş-geliş olarak çift şeride dönüştürülecek. Yolda ikinci etap olarak da baskılı asfalt çalışması gerçekleştirilecek. Bölgedeki otopark alanı ve çevre düzenlemesi de yapılarak, bu hat boyunca ışıklandırmalar yapılacak.