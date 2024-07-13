Maaşı 25 Bin TL'den Az Olanlar Dikkat! 9.924 TL'lik Ödeme Yapılacak

Maaşı 25 bin TL'den az olanları ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. İŞKUR, resmi bir açıklama yaparak 9.924 TL tutarındaki ödemenin detaylarını duyurdu. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak isteyenler için başvuru şartları ve ödeme miktarları netleştirildi.

Başvuru Şartları

İşsizlik ödeneğinden faydalanmak isteyenlerin sağlaması gereken şartlar şunlardır:

Kendi İsteği ve Kusuru Dışında İşsiz Kalmak: Kişinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmış olması gerekmektedir. Hizmet Akdi Süresi: Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olunması gerekmektedir. Prim Gün Sayısı: Son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekmektedir. Başvuru Süresi: İşsiz kaldıktan sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Ödeme Miktarları

İŞKUR, başvuruda bulunanlar için ödeme miktarlarını belirlemiştir:

Son 4 Ayda Asgari Ücret Alanlar: 7.940,27 TL

7.940,27 TL Son 4 Ayda 25 Bin TL Alanlar: 9.924,10 TL

9.924,10 TL Son 4 Ayda 41 Bin TL Alanlar: 15.880,54 TL

Ödemeler ve Süresi

İşsizlik ödeneği almaya hak kazanan kişiler, ödemelerini IBAN üzerinden alabilecekler. IBAN bilgisi hatalı olanlar ise en yakın PTT Bankası şubelerinden ödemelerini alabilecekler. İşsizlik sürecinin başladığı tarihten itibaren hak kaybına uğramamak için başvuruların en kısa sürede İŞKUR'a yapılması gerekmektedir.

Ödemeler, kişinin sigorta prim gün sayısına göre belirlenmektedir:

600 Gün Sigorta Primi Olanlara: 180 gün boyunca işsizlik maaşı ödenecek.

180 gün boyunca işsizlik maaşı ödenecek. 900 Gün Sigorta Primi Olanlara: 240 gün boyunca işsizlik maaşı ödenecek.

240 gün boyunca işsizlik maaşı ödenecek. 1080 Gün Sigorta Primi Olanlara: 300 gün boyunca işsizlik maaşı ödenecek.

Bu düzenleme, işsiz kalan kişilere ekonomik destek sağlamak amacıyla getirilmiş olup, belirlenen şartları taşıyan herkes başvuruda bulunabilir. Başvuru ve ödemeler hakkında detaylı bilgi için en yakın İŞKUR birimine başvurabilirsiniz.