MTV Ödeme Şekli Değişti: Araç Sahiplerine Yeni Düzenleme

Önemli Değişiklikler ve Yeni Ödeme Sistemi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme şekli değişti. 2024 yılında MTV'de %58,46 oranında artış yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar doğrultusunda, araç sahipleri artık yılda bir kez iki taksit halinde MTV ödeyecekler.

MTV Ücretlerinde Artış

2024 yılı için belirlenen yeni MTV ücretleri şu şekilde:

Önceki yıl 1.479 TL olan MTV bedeli, 2024'te 2.343 TL'ye yükseldi.

2023'te 3.323 TL olan bir aracın MTV miktarı 2024'te 5.265 TL'ye çıktı.

Elektrik motorlu araçlarda ise vergi, yeni karara göre tarifenin dörtte biri oranında ödenecek.

MTV Ödeme Tarihleri ve Detaylar

MTV ödemeleri, aracın türüne, motor hacmine ve yaşına bağlı olarak belirlenir.

Ödemeler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksitte yapılır.

İlk taksit için son ödeme tarihi 31 Ocak, ikinci taksit içinse 31 Temmuz olarak belirlendi.

MTV zamanında ödenmezse, araç sahipleri faiz ödemek zorunda kalacaklar.

Garanti Bankası'ndan Özel Kampanya

MTV ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla Garanti Bankası, 'Yarısını Öde' kampanyasını duyurdu. Bu kampanya kapsamında, araç sahipleri MTV ödemelerini faizsiz ek taksit seçenekleriyle yapabilecekler.

Kampanyadan Yararlanma Şartları

MTV ödemeleri için Garanti Bankası'na ait bir kredi kartına sahip olunması gerekmektedir.

Kampanyaya katılmak için SMS yoluyla başvuru yapılabilir.

Başvuru için 'MTV2' yazıp kendi telefon numaralarına gönderilen SMS'teki şifreyi 3340'a geri göndermeleri gerekmektedir. Banka tarafından önerilen format ise 'MTV2 ŞİFRE' şeklindedir.

Önemli Hatırlatmalar

MTV ödemelerinin zamanında yapılması gerektiğini unutmayın.

Yeni ödeme sistemi ve kampanyalar hakkında detaylı bilgi almak için ilgili bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz.

Araç sahiplerinin, bu tür düzenlemelerden haberdar olarak mali planlamalarını yapmaları faydalı olacaktır.

Bu yeni düzenleme ile MTV ödemeleri daha planlı ve kolay bir şekilde yapılabilecek. Araç sahipleri, ödeme tarihlerini ve kampanya fırsatlarını takip ederek mali yüklerini hafifletebilirler.