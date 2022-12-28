Lokanta Usulü Tas Kebabı Tarifi



MALZEMELER

200 gr yağsız kuşbaşı dana eti

1 su bardağı su

1 adet soğan

1 adet havuç

2 adet patates

1 su bardağı taze bezelye



Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yeterince kaynar su

Yeteri kadar tuz

Uygun bir tencereye doğradığımız eti alalım ve etler suyunu salıp çekene kadar kavuralım.Ardından suyu ilave edelim ve etler suyu çekene kadar pişirelim.

Doğradığımız soğanı ve sıvı yağı ilave edip kavurmaya devam edelim.Daha sonra iri doğranmış havucu ilave edip 1-2 dakika kavuralım.

Kaynar suyu da ilave edip kapağını kapatalım ve kısık ateşte 15 dakika pişirelim.



Ortalama 20 dakika sonra bezelyeyi ilave edelim ve kapağını kapatıp 15 dakika daha pişirelim.Etler tamamen piştikten sonra iri doğranmış patatesi ilave edelim ve patatesler yumuşayana kadar pişirelim.Ocağın altını kapatalım ve 15 dakika dinlendirelim.

Servis tabağına alalım ve sıcak sıcak servis edelim.

