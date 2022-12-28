EYT'de son dakika gelişmesi! Nihai karar veriliyor!

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği EYT'de son dakika gelişmesi yaşandı. EYT'de yaş sınırı olacak mı? Tüm merak edilenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda belli olacak.

Türkiye'de günlerdir gündemde olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile (EYT) ilgili nihai karar veriliyor.

[Başkan Erdoğan'dan EYT, memur ve emekli zammı açıklaması! Milyonlar bekliyordu] Başkan Erdoğan'dan EYT, memur ve emekli zammı açıklaması! Milyonlar bekliyordu



EYT'DE NİHAİ KARAR VERİLİYOR

Acet açıklamasında, ''EYT ile ilgili cumhurbaşkanı Erdoğan yarın akşam saatlerinde son bir toplantı yapacak ve nihai karar verilecek.'' ifadelerini kullandı.

