Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yaygın kültür eğitim faaliyetleri kapsamında geleneksel Türk süsleme sanatları ve el sanatları tezhip, minyatür, ebru, deri ve keçe kurslarına katılan kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sanat galerisinde açılan sergiye Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkan Vekili Özler Erdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İlçe Kaymakamları, siyasi parti temsilciler daire müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda kursiyer ve davetli katıldı.Serginin açılmasında büyük emek ve gayreti bulunan kurs hocalarına teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından bir konuşma yapan Vali Aydın Baruş, milletlerin tarihleri boyunca gelecek nesillere bırakabilecekleri önemli eserlerden birinin de bu tür sanatsal olgular olduğunu belirtti. Vali Baruş “Bu sanat sergimizin Isparta'nın kültür ve yaşam anlayışına çok önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Büyük milletleri tarih sahnesinde büyük yapan sadece kurmuş oldukları devletler değil aynı zamanda insanların yaşam anlayışına getirdikleri kuvvetli yorumdur. Bu yorumun en önemli kaynağı da sanatta kendisini bulmaktadır. Türk milleti tarih boyunca üretmiş olduğu sanat eserleri ve geleceğe miras bıraktığı yaşama dair değerlerle büyük bir millet olmuştur. Bugün de bu özelliğini sürdürmektedir. Milletimizi millet yapan bu değerleri materyaller üzerine nakşeden gerekse insanların ruhuna seslenerek bu güzellikleri yansıtan tüm kursiyerlerimize çok çok teşekkür ediyorum” dedi.Ardından Vali Aydın Baruş ve diğer katılımcılar toplam 59 kursiyerin yaklaşık 1 yıllık el emeği göz nuru ile hazırladıkları Tezhip Minyatür-Ebru-Deri Keçeden oluşan yüzlerce çalışmanın bulunduğu sergiyi gezerek eserleri incelediler.Sergi 10 Ocak 2023 tarihine kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü güzel sanatlar galerisinde açık kalacak.