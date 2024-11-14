Lodos Zehirlenmeleri İçin Uyarı: Karbonmonoksit Sessiz Tehlike Saçıyor

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü, lodosun etkili olduğu kış aylarında soba ve şofben kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı önemli uyarılarda bulundu. İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serhat Küçükcoşkun, karbonmonoksitin “sessiz katil” olarak tanımlanmasının nedenini, bu gazın renksiz, tatsız, kokusuz ve tahriş edici özelliklerinin olmamasına bağladı. Karbonmonoksit, alçak basınçlı hava koşulları ve lodosun etkisiyle her yıl onlarca kişinin zehirlenmesine yol açıyor.

Karbonmonoksit Zehirlenmesi Nasıl Olur? Karbonmonoksit gazı, kömür ve odun gibi ısınma amaçlı kullanılan yakıtların yanması sonucu açığa çıkar. Solunduğunda, kana karışarak oksijenin dokulara ulaşmasını engeller. Zehirlenme belirtileri baş ağrısı, yorgunluk hissi, mide bulantısı gibi hafif semptomlarla başlar. Zehirlenme ilerledikçe baş dönmesi, kusma, bilinç kaybı ve ölüm riski ortaya çıkabilir.

Sobadan Kaynaklı Zehirlenmelere Karşı Önlemler İl Sağlık Müdürlüğü, soba ve baca kullanımında uyulması gereken kuralları şu şekilde sıralıyor:

Kullanılan yakıtın standartlara uygun olması ve kömür alırken izin belgesi olmayan satıcılardan kaçınılması gerektiği belirtiliyor.

Sobanın aşırı doldurulmaması, sönmekte olan sobaya güç yakıt eklenmemesi, gece yatmadan önce sobanın tamamen söndürülmesi önemle vurgulanıyor.

Ayrıca, baca çekişini sağlamak için bacaların düzenli olarak temizlenmesi ve standartlara uygun şapkalarla donatılması gerektiği ifade ediliyor.

Şofben Kullanımı ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Dr. Küçükcoşkun, şofben zehirlenmelerinin de yetersiz havalandırma ve oksijen eksikliği sonucu gerçekleştiğini belirtti. Şofbenlerin mutlaka bacaya bağlanması ve montajının yetkili servis tarafından yapılması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca, şofben kullanılan ortamlarda gaz kaçağı riskine karşı gaz dedektörlerinin bulundurulması öneriliyor.

Lodoslu Günlerde Dikkat Edilmesi Gerekenler Sağlık Müdürlüğü, lodos etkisinin hissedildiği günlerde soba ve şofbenlerin kullanılmamasını, kullanılması zorunlu ise yatmadan önce mutlaka tamamen söndürülmesini tavsiye ediyor. Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi durumunda ise camların açılarak ortamın havalandırılması, açık havaya çıkılması ve derhal 112 Acil Yardım Servisi’nden destek alınması öneriliyor.

İletişim Bilgileri ve Acil Durum Uyarıları Lodos süresince oluşabilecek acil sağlık sorunlarında 112 Acil Yardım Servisi, doğalgaz kaçaklarında 187 Doğalgaz Arıza Servisi, elektrik sorunlarında ise 186 Elektrik Arıza Servisi’nin aranması gerektiği bildirildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serhat Küçükcoşkun, vatandaşları bu kurallara uymaya davet etti ve karbonmonoksit zehirlenmesine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.