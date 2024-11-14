Göksöğüt Köyü’nde Coşkulu Uçurtma Etkinliği

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Göksöğüt Köyü, çocuklar için düzenlenen uçurtma etkinliğiyle 12 Kasım’da eğlenceli anlara sahne oldu. MHP İlçe Başkanı Mehmet Demirel ve köy halkından Mehmet Gökşen’in katkılarıyla organize edilen etkinlik, köy halkının ve ilçe sakinlerinin yoğun ilgisini topladı. Çocukların gökyüzüne uçurtmalarını bırakarak büyük bir mutluluk yaşadığı etkinlikte kek, çay, meyve suyu ve pamuk şeker gibi ikramlar sunuldu.

Etkinliğin ardından açıklamada bulunan Mehmet Demirel, bu tür kültürel etkinliklerin her yıl büyüyerek devam edeceğini belirtti. Çocuklara yönelik bu tür faaliyetlerin ilçede daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanırken, kültürel değerlerin genç nesillere aktarılması hedefleniyor.







