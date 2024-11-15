isparta-oto-ekspertiz

Isparta’da İşgücü Uyum Programı Başlıyor!

Isparta’da İşgücü Uyum Programı Başlıyor!
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA

Isparta’da Doğa Koruma Alanında İşgücü Uyum Programı Başlıyor

Isparta Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğiyle, doğa koruma alanında yeni bir işgücü uyum programı düzenliyor. İşsizlikle mücadele ve istihdamı artırmak amacıyla gerçekleştirilecek olan bu program, katılımcılara temizlik, bakım, onarım, biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşam alanlarının restorasyonuna yönelik önemli bilgi ve beceriler kazandırmayı hedefliyor.

Programın Ayrıntıları ve Katılım Süreci 
Bu kapsamda düzenlenecek olan işgücü uyum programı, toplam 13 kişilik kontenjanla sınırlı olacak ve 7 ay sürecek. Başvurular, 14-18 Kasım 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda e-Devlet, ALO 170 çağrı merkezi, İŞKUR’un e-şubesi veya doğrudan il müdürlüğü aracılığıyla yapılabilecek. Katılımcı seçimleri ise 21 Kasım 2024 tarihinde saat 09:00'da Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Hizmet Binası’nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Program Tarihleri

  • Başlangıç Tarihi: 25 Kasım 2024
  • Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025

Katılım Şartları ve Başvuru Kriterleri Programa katılım için belirli kriterler aranıyor:

  • T.C. vatandaşı olmak: Program başvuru tarihi ve süresi boyunca bu şart geçerlidir. Türk soylu yabancılar da belirli şartlar altında kabul edilebilir.
  • İŞKUR’a kayıtlı olmak: Başvuru tarihinde kaydın aktif olması gereklidir.
  • 18 yaşını doldurmuş olmak: Başvuru sırasında 18 yaşını tamamlamış olmak, katılım için zorunludur.
  • Yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarında kişinin yaşlılık, malullük gibi aylıklarının bulunmaması gerekmektedir.
  • Önceki iş durumu: Programın başlamasından önceki bir yılda yüklenici kurum ve ilişkili kuruluşlarda çalışmamış olma şartı aranır.
  • Sigortalılık durumu: Başvuru tarihinden önceki bir ay içinde ve başvuru sırasında sigortalı olarak çalışmamış olmak gereklidir.

Gelir Şartı
 Başvuru yapan adayların, ikamet ettikleri hane gelirinin, asgari ücretin net tutarının iki katını aşmaması gerekmektedir. Toplu yaşam alanlarında ikamet edenler ve kimlik bilgileri gizlenen kişiler için bu şart uygulanmaz.

Önemli Notlar
 Program sırasında aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlananlar bu programa katılamaz. Katılımcıların programa devam ettiği süre boyunca bu şartlara uygunluk göstermesi zorunludur.

 İŞKUR’un işsizlerin istihdam edilebilirliğini artırmayı hedefleyen bu programı, Isparta bölgesinde doğal yaşamın korunmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlarken katılımcılara da önemli bir çalışma deneyimi sunacak.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

30d437cd942bb6e4c349b81854618717-030d437cd942bb6e4c349b81854618717-1
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da İşgücü Uyum Programı Başlıyor!
TOFAŞ ile Isparta’nın Derinliklerine Yolculuk: TravelComic İle Unutulmaz Bir Macera
Demir Solar Enerji, Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Büyük İlgi Gördü
Isparta Valiliği’nden Açıklama Yapıldı
TURKO YOĞUN TALEP ÜZERİNE KAMPANYI UZATTI!
Enflasyon Tahmini ve Zam Senaryoları
Isparta’da Kış Şıklığının Yeni Adresi: Yüksel Ergül Giyim Dünyası
Isparta'da Sütçülerli Adakçı Ahmet'ten Hizmet Almanın Ayrıcalığını Yaşayın!
Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu
Isparta’da Plakasız Motosiklet Sürücüsüne Ceza ve Trafikten Men
İda Butik: Otantik ve Etnik Giyimde Isparta'nın Vazgeçilmezi!
Süpürge Dünyası: Yeni Adresimizde Profesyonel Tamir ve Bakım Hizmetleri
Dumanlar Aktar: Doğal Ürünlerle Bağışıklığınızı Güçlendirin
Isparta'da Mobilya Festivali Başladı: Mopark'tan Kasım Ayına Özel %50 İndirim
​Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi Güncellendi: Sahtecilik Tırmanışta
Uzmanlardan "Dubai Çikolatası" Uyarısı
Ünlü Çikolata Markası Kara Listeye Alındı!
Uzman Uyarısı: Bedava Olsa Bile Bu Eti Almayın!
SGK Bütçesinde Asgari Ücret Sürprizi! Zam Oranı Ortaya Çıktı
Geç Emeklilik Geliyor! Maaşlar Gözden Geçirilecek
Doğalgaz Faturalarında Kademeli Fiyatlandırma Dönemi Başlıyor
Isparta’da Iyaş Park Önünde Yaralanmalı Trafik Kazası
Isparta’da Bulanık Musluk Suyuna Çözüm: ER-GÜN Isı’dan Geldi
Tarihi Melikler Köprüsü Kuraklık Tehdidi Altında
Isparta’da Trafiğe Kapalı Yol Uyarısı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Demir Solar Enerji, Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Büyük İlgi GördüDemir Solar Enerji, Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Büyük İlgi Gördü13 Kasım 2024
Antalya-Isparta Yolunda Feci Kaza: 3 Ölü, 1 Ağır YaralıAntalya-Isparta Yolunda Feci Kaza: 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı08 Kasım 2024
Isparta'da Sütçülerli Adakçı Ahmet'ten Hizmet Almanın Ayrıcalığını Yaşayın!Isparta'da Sütçülerli Adakçı Ahmet'ten Hizmet Almanın Ayrıcalığını Yaşayın!09 Kasım 2024
Isparta’da Kış Şıklığının Yeni Adresi: Yüksel Ergül Giyim DünyasıIsparta’da Kış Şıklığının Yeni Adresi: Yüksel Ergül Giyim Dünyası11 Kasım 2024
Isparta Valiliği’nden Açıklama YapıldıIsparta Valiliği’nden Açıklama Yapıldı13 Kasım 2024
TURKO YOĞUN TALEP ÜZERİNE KAMPANYI UZATTI! TURKO YOĞUN TALEP ÜZERİNE KAMPANYI UZATTI! 12 Kasım 2024
2025 Yılbaşı Büyük İkramiyesi Bilet Fiyatları ve Detaylar2025 Yılbaşı Büyük İkramiyesi Bilet Fiyatları ve Detaylar11 Kasım 2024
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 86. Yılında Saygı ve Minnetle AnıldıGazi Mustafa Kemal Atatürk, 86. Yılında Saygı ve Minnetle Anıldı10 Kasım 2024
Isparta'da Öğretmenler Günü’nde Sevdiklerinize En Güzel Hediye Sunarzade’den!Isparta'da Öğretmenler Günü’nde Sevdiklerinize En Güzel Hediye Sunarzade’den!11 Kasım 2024
Evlenecek Çiftlere Müjde: Çeyiz Desteği ArtıyorEvlenecek Çiftlere Müjde: Çeyiz Desteği Artıyor11 Kasım 2024
TOFAŞ ile Isparta’nın Derinliklerine Yolculuk: TravelComic İle Unutulmaz Bir MaceraTOFAŞ ile Isparta’nın Derinliklerine Yolculuk: TravelComic İle Unutulmaz Bir Macera13 Kasım 2024
Enflasyon Tahmini ve Zam SenaryolarıEnflasyon Tahmini ve Zam Senaryoları12 Kasım 2024
Isparta’da İşgücü Uyum Programı Başlıyor!Isparta’da İşgücü Uyum Programı Başlıyor!14 Kasım 2024
Isparta Belediyesi, Gölcük Tabiat Parkı’nda Fidanları Toprakla BuluşturduIsparta Belediyesi, Gölcük Tabiat Parkı’nda Fidanları Toprakla Buluşturdu11 Kasım 2024
Isparta’da 19. Tarım ve Hayvancılık Fuarı AçıldıIsparta’da 19. Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı13 Kasım 2024
Lodos Zehirlenmeleri İçin Uyarı: Karbonmonoksit Sessiz Tehlike SaçıyorLodos Zehirlenmeleri İçin Uyarı: Karbonmonoksit Sessiz Tehlike Saçıyor14 Kasım 2024
Göksöğüt Köyü’nde Coşkulu Uçurtma EtkinliğiGöksöğüt Köyü’nde Coşkulu Uçurtma Etkinliği13 Kasım 2024