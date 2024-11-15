Isparta’da İşgücü Uyum Programı Başlıyor!

Isparta’da Doğa Koruma Alanında İşgücü Uyum Programı Başlıyor

Isparta Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğiyle, doğa koruma alanında yeni bir işgücü uyum programı düzenliyor. İşsizlikle mücadele ve istihdamı artırmak amacıyla gerçekleştirilecek olan bu program, katılımcılara temizlik, bakım, onarım, biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşam alanlarının restorasyonuna yönelik önemli bilgi ve beceriler kazandırmayı hedefliyor.

Programın Ayrıntıları ve Katılım Süreci

Bu kapsamda düzenlenecek olan işgücü uyum programı, toplam 13 kişilik kontenjanla sınırlı olacak ve 7 ay sürecek. Başvurular, 14-18 Kasım 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda e-Devlet, ALO 170 çağrı merkezi, İŞKUR’un e-şubesi veya doğrudan il müdürlüğü aracılığıyla yapılabilecek. Katılımcı seçimleri ise 21 Kasım 2024 tarihinde saat 09:00'da Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Hizmet Binası’nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Program Tarihleri

Başlangıç Tarihi: 25 Kasım 2024

25 Kasım 2024 Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025

Katılım Şartları ve Başvuru Kriterleri Programa katılım için belirli kriterler aranıyor:

T.C. vatandaşı olmak: Program başvuru tarihi ve süresi boyunca bu şart geçerlidir. Türk soylu yabancılar da belirli şartlar altında kabul edilebilir.

Program başvuru tarihi ve süresi boyunca bu şart geçerlidir. Türk soylu yabancılar da belirli şartlar altında kabul edilebilir. İŞKUR’a kayıtlı olmak: Başvuru tarihinde kaydın aktif olması gereklidir.

Başvuru tarihinde kaydın aktif olması gereklidir. 18 yaşını doldurmuş olmak: Başvuru sırasında 18 yaşını tamamlamış olmak, katılım için zorunludur.

Başvuru sırasında 18 yaşını tamamlamış olmak, katılım için zorunludur. Yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarında kişinin yaşlılık, malullük gibi aylıklarının bulunmaması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarında kişinin yaşlılık, malullük gibi aylıklarının bulunmaması gerekmektedir. Önceki iş durumu: Programın başlamasından önceki bir yılda yüklenici kurum ve ilişkili kuruluşlarda çalışmamış olma şartı aranır.

Programın başlamasından önceki bir yılda yüklenici kurum ve ilişkili kuruluşlarda çalışmamış olma şartı aranır. Sigortalılık durumu: Başvuru tarihinden önceki bir ay içinde ve başvuru sırasında sigortalı olarak çalışmamış olmak gereklidir.

Gelir Şartı

Başvuru yapan adayların, ikamet ettikleri hane gelirinin, asgari ücretin net tutarının iki katını aşmaması gerekmektedir. Toplu yaşam alanlarında ikamet edenler ve kimlik bilgileri gizlenen kişiler için bu şart uygulanmaz.

Önemli Notlar

Program sırasında aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlananlar bu programa katılamaz. Katılımcıların programa devam ettiği süre boyunca bu şartlara uygunluk göstermesi zorunludur.

İŞKUR’un işsizlerin istihdam edilebilirliğini artırmayı hedefleyen bu programı, Isparta bölgesinde doğal yaşamın korunmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlarken katılımcılara da önemli bir çalışma deneyimi sunacak.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ



