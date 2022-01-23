MÜJDE ISPARTA'DA LEVENT BÖREK AÇILDI

Yapı Kredi Bankası Yanı

0532 419 43 99

Et dönerli, çikolatalı, patatesli, zeytinli, ıspanaklı, kavurmalı ve sucuklu börek çeşitlerinin yanı sıra, karışık ve kaşarlı pizza, çıtır kova, ev mantısı, kıymalı, patatesli, ıspanaklı ve peynirli gözleme çeşitlerini bulabilirsiniz.Cevizli Fıstık Zade ve Billuriye Baklavaları ile künefe gibi tatlı çeşitleri, sıkma portakal suyu, nar suyu kokteyl gibi içecekler ve gün boyu serpme kahvaltı, kapuçino, ekspreso ve sıcak süt Levent Börekte.En özel günlerinizde ve davetlerinizde toplu börek siparişi vermek için de arayabiliyorsunuz.İşte efsane Levent Börek lezzeti için iletişim bilgileri...