MÜJDE ISPARTA'DA LEVENT BÖREK AÇILDI
Isparta Levent Börek geniş ürün yelpazesi ile hizmete açıldı.
Börekten, mantıya, kahvaltılıklardan tatlılara kadar bir çok lezzet Levent Börek Isparta Şubesinde sizi bekliyor.
Et dönerli, çikolatalı, patatesli, zeytinli, ıspanaklı, kavurmalı ve sucuklu börek çeşitlerinin yanı sıra, karışık ve kaşarlı pizza, çıtır kova, ev mantısı, kıymalı, patatesli, ıspanaklı ve peynirli gözleme çeşitlerini bulabilirsiniz.
Cevizli Fıstık Zade ve Billuriye Baklavaları ile künefe gibi tatlı çeşitleri, sıkma portakal suyu, nar suyu kokteyl gibi içecekler ve gün boyu serpme kahvaltı, kapuçino, ekspreso ve sıcak süt Levent Börekte.
En özel günlerinizde ve davetlerinizde toplu börek siparişi vermek için de arayabiliyorsunuz.
İşte efsane Levent Börek lezzeti için iletişim bilgileri...
Pirimehmet mahallesi 1793 sokak No: 31/A ISPARTA ( Yapı Kredi Bankası Yanı )
Telefon numarası: 0532 419 43 99