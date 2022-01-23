KAMUOYUNA DUYURU

Şehrimizde toplu taşıma alanında yapılan son fiyat ayarlaması sonrasında kamuoyunda oluşan tepkiler dolayısıyla Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi olarak aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı duyulmuştur.

Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi olarak Isparta’mızda gerek öğrencilerimizin gerekse vatandaşlarımızın toplu taşımada en kaliteli hizmeti almaları noktasındaki gayretlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz. Bu hizmetlerimizin verilmesi aşamasında belediyemiz pandemi süreci de dahil her noktada bizlere büyük destekler vermiş, toplu ulaşım hizmetimizi bugüne kadar kesintisiz sürdürebilmemiz için imkanlarını seferber etmiştir.

Ancak son aylarda yaşanan ekonomik dalgalanma kamu hizmeti veren bizleri de derinden etkilemiş, her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da yüksek maliyetler oluşturmuştur.

Şehrimize en kaliteli hizmeti vermeye gayret gösterdiğimiz toplu taşımanın ana kalemlerini oluşturan mazottan, lastiğe, yedek parça bedeline, personel maliyetlerine, sigorta ve vergilerde fiyat artışları yaşanmıştır.

Son 4 ayda akaryakıt fiyatları dünya piyasalarındaki artışa paralel ülkemizde de yüzde 94 oranında zamlanmıştır. Yine asgari ücrete yüzde 51, yedek parça, kasko, trafik sigortası ve girdi maliyetlerinde yüzde 100’ü aşan fiyat artışı görülmüştür. Bu da gelir-gider dengemizi bozmuş ve siz değerli vatandaşlarımıza hizmet götürme noktasında bizleri zor durumda bırakmıştır.

Yukarıda açıklamış olduğumuz mücbir sebeplerden dolayı geldiğimiz noktada hizmetin sürdürülebilirliği için fiyat ayarlamasına gidilmesi kaçınılmaz olmuştur.

Önemle vurgulamak isteriz ki; akaryakıta gelen yüzde 94 oranındaki zamma karşılık bilet fiyatlarına uygulanan fiyat artış oranı ise yüzde 36 seviyesindedir. Bunun en büyük nedeni ise aradaki farkın akaryakıt desteği olarak Isparta Belediyemiz tarafından bizlere verilmesidir.

Maliyet artışlarının yanında bu bilet fiyatları enflasyona göre karşılaştırıldığında maliyet bakımından uygulanan en düşük fiyat olmuştur.

Zaruriyet karşısında yapılan bu fiyat artışının vatandaşlarımız tarafından sağduyu ile karşılanmasını diliyoruz.

Saygılarımızla…

Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi