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ISPARTA'DA EN LEZZETLİ VE TAZE BALIKLAR KAYA BALIK'TA

ISPARTA'DA EN LEZZETLİ VE TAZE BALIKLAR KAYA BALIK'TA
ISPARTA
G.Tarihi: 23.01.2022 01:52
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
TAZE BALIK MI ARADINIZ? O ZAMAN ADRES KAYA BALIK
Kaya Balık'ta balıklar ve deniz ürünleri olabilecek en tazeliktedir. Denizde serbest gezen balıklar sadece karaya çıktığı gün doğrudan limandan ve  güvenilir tedarikçilerden gelir. Kaya Balık müşterilerine süpermarketlerde bulunandan çok daha geniş bir balık yelpazesi sunar.
Uzman fileto ekibi ilede ihtiyaçlarınıza göre:ister bütün yada temizlenmiş ister pişmiş olarak siparişleriniz hazırlanır.
Isparta'da bulunabilecek en taze balıklar için tek adres Kaya Balık...!
 
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