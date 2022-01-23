TAZE BALIK MI ARADINIZ? O ZAMAN ADRES KAYA BALIK

Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA

WhatsApp Mesaj Hattı 0 530 072 21 80

Tıkla Ara Sipariş Ver: 0246 220 20 70

Kaya Balık'ta balıklar ve deniz ürünleri olabilecek en tazeliktedir. Denizde serbest gezen balıklar sadece karaya çıktığı gün doğrudan limandan ve güvenilir tedarikçilerden gelir. Kaya Balık müşterilerine süpermarketlerde bulunandan çok daha geniş bir balık yelpazesi sunar.Uzman fileto ekibi ilede ihtiyaçlarınıza göre:ister bütün yada temizlenmiş ister pişmiş olarak siparişleriniz hazırlanır.Isparta'da bulunabilecek en taze balıklar için tek adres Kaya Balık...!