AHŞAP USTASI ŞAHİNKAYA'NIN ESERLERİNE BÜYÜK İLGİ

24. Isparta Santek Fuarı'na farklı farklı branşlardan, kategorilerden de bir çok katılım oldu. Bunlara bir örnek verebiliriz ki eserleri gerçekten görülmeye değer.



Uzun yıllardır Isparta Sütçüler Çandır Köyü'nde çeşitli ağaç kütüklerinden, dallarından sehbalar, portlereler ve aksesuarlar yapan ahşap ustası Mustafa Şahinkaya'nın fuardaki standı vatandaşların ilgisini ve dikkatini çekiyor. Ahşap Ustası Şahinkaya Isparta Haber Ajansı Muhabirine yaptığı açıklamada: '' Ortaya çıkardığım bir çok ahşap eşyalarını çok eski ağaç kütüklerinden, dağlarda bulduğum dal parçalarından yapıyorum. Bu kütükler ve ağaç dalları tarih yüklü 100 - 150 yaşında. Boya kullanmadan farklı renk tonlarındaki ağaç parçalarını birleştirerek farklı eserler ortaya çıkarıyorum. İsteğe ve siparişlere göre farklı çalışmalarım da oluyor. Ayrıca standımda doğada bulduğum ALLAH yazan ağaç da var.'' Dedi.



Mutlaka bu ilginç eserleri daha yakından görmelisiniz... Santek Fuarı pazar günü 22:00'da sona eriyor.



Ahşap Ustası Mustafa Şahinkaya'nın Santek Fuarı'ndaki sergilediği el emeği eserlerinden bazıları;

Cumhurbaşkanlığı Forsu

Türk Bayrağı

Doğa Harikası

Sehbalar - Bastonlar

Dekor eşyaları

ve çeşitli aksesuarlar...





















