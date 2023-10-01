Kuyucak Köyü'nde Bereketli Üzüm Hasadı Başladı

Yalvaç ilçesine bağlı Kuyucak Köyü'nde üzüm hasadı bu yıl bereketli bir şekilde başladı. Üzüm üreticisi Süleyman Yurtseven, bu sezon bağlarının iyi bir verim sunduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan "Kuyucak Köyünde Bağcılığı Geliştirme Projesi" sayesinde 2021 yılında Kuyucak Köyü'nde 1103 P asma anaçları ve çeşitli üzüm fidanları dağıtıldı. Bu proje ile verimi düşen bağ alanları yeniden canlandırıldı ve üreticilerin yüzü güldü.

Yalvaç'ta Alphonse Lavelle, Michele Palieri, Royal, Black Magic, Büzgülü ve Demre çeşitleriyle üzüm yetiştiriciliği yapılıyor. 2022 TÜİK verilerine göre Isparta'da 36 bin 529 dekar alanda 46 bin 113 ton üzüm üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen üzümlerin yüzde 64'ü sofralık, yüzde 36'sı ise kurutmalık olarak değerlendirilmiştir. Ancak bu yıl ilkbaharda Isparta il merkezi ve Senirkent İlçesi'nde yaşanan don olayları nedeniyle verim kaybı beklentisi bulunmaktadır.