Yalvaç'ta Korkunç Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı

Önceki gün saat 14.30 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyü yolu üzerinde, şoför Ş.G.'nin (44) kullandığı hafif ticari aracın kontrolünün kaybedilmesi sonucu meydana gelen korkunç bir trafik kazası, bir kişinin hayatını kaybetmesine ve üç kişinin yaralanmasına neden oldu.

Hafif ticari araç, şarampolden yuvarlanarak metrelerce takla attı. Kazada sürücü Ş.G. ile yolcular Keriman Gopan (44), F.G. (24) ve M.G. (13) yaralandı. Olayın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve tedavi altına alındı. Ne yazık ki, ağır yaralanan Keriman Gopan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.