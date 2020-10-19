ISPARTA İÇİN METEOROLOJİK UYARI
Yapılan son değerlendirmelere göre Isparta'nın Güneyinde Sütçüler. Aksu ve Yenişarbademli ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ani sel, hortum oluşma riski , yıldırım, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi durumlarda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır uyarısı yapıldı.
Yapılan son değerlendirmelere göre Isparta'nın Güneyinde Sütçüler. Aksu ve Yenişarbademli ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ani sel, hortum oluşma riski , yıldırım, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi durumlarda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır uyarısı yapıldı.