ISPARTA İÇİN METEOROLOJİK UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre Isparta'nın Güneyinde Sütçüler. Aksu ve Yenişarbademli ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, hortum oluşma riski , yıldırım, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi durumlarda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır uyarısı yapıldı.