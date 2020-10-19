Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK , 19 Ekim ''Muhtarlar Günü'' nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan GÖK, mesajında şunları kaydetti:

Ülkemizde muhtarlık müessesesinin kurulduğu gün olan 19 Ekim 1829’un yıl dönümü “Muhtarlar Günü” olarak kutlanmaktadır.

Muhtarlık müessesesi, mahalli demokrasinin en eski örneğidir. 19 Ekim gününün, kamu hizmetinin köylerimize ve mahallelerimize düzenli, hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında mühim bir görev üstlenen muhtarlarımızın günü olarak belirlenmesi; devletimiz ve hükümetimizce muhtarlarımıza verilen önem ve değerin göstergesidir.

Devletimizin köy ve mahallelerimizdeki kurumsal temsilciliği konumunda olan muhtarlıklarımız, insan ve hizmet odaklı anlayışın icrasında büyük bir öneme sahiptir. Modern kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getiren muhtarlarımız, halkımızın talep ve ihtiyaçlarını yetkili makamlara arz ederek çözüme vesile olmak hususunda son dönemde daha iyi imkânlara kavuşmuşlardır.

Nitekim bir süre önce Eğirdir merkezde başlatmış olduğumuz ‘SIFIR ATIK’ Projesinde mahalle muhtarlarımız gibi köy muhtarlarımızda bizde varız diyerek sorumluluklarını en iyi şekilde göstermişlerdir.

Vatandaşlarımızın kamu ve mahalli idarelerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması için bir köprü vazifesi gören Eğirdir merkez ve köy tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum.

Veli GÖK

Eğirdir Belediye Başkanı