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Bu yıl dünyanın en büyük keşifleri Türkiye'den!

Bu yıl dünyanın en büyük keşifleri Türkiye'den!
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Bakan Dönmez duyurdu: Bu yıl denizlerde dünyanın en büyük keşfi

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’deki ek gaz müjdesinin ardından soruları yanıtladı. Dönmez, "Bu yıl itibariyle baktığımızda denizlerdeki dünyada en büyük keşfi açıklamış olduk. Karaları da dahil ettiğimizde ikinci oluyor" dedi.

 Özellikle Karadeniz’deki ek gaz müjdesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:
Bir tarafta Karadeniz’de süren aramalar, diğer tarafta Akdeniz’de yürüyen mücadele. Karadeniz’de önce 320 milyar metreküp doğalgaz potansiyeli açıklandı. Aradan 2 ay geçmeden, aynı sahada ek 85 milyar metreküp doğalgaz geldi. Üretime geçildikten sonra Türkiye’nin 10 yıllık ihtiyacını karşılayacak bir gazdan bahsediyoruz. Karadeniz’de sonuç alınırken, diğer taraftan Akdeniz’de de sismik aramalar devam ediyor. Oradan henüz gaz müjdesi gelmedi ama aramalar sürüyor. Üstelik Yunanistan ve Batı’nın tüm engellemelerine rağmen. 

DENİZLERDEKİ EN BÜYÜK KEŞİF
Aşağıda iki katman daha olduğunu söylemiştik daha önce. Nitekim sayın Cumhurbaşkanımız bu ilave keşif miktarını açıklamış oldu. Tuna kuyusunda böylece 405 milyar metreküplük rezerve ulaşmış olduk. Beklentilerin çok önemi yok önemli olan bulunan. Bu yıl itibariyle baktığımızda denizlerdeki dünyada en büyük keşfi açıklamış olduk. Karaları da dahil ettiğimizde ikinci oluyor. 

TÜRK ALİ 1 LOKASYONUNA GİDECEĞİZ
Tuna 1'de arama çalışmaları bitti. Türk Ali 1 adını verdiğimiz bir başka lokasyona gideceğiz. Yine Sakarya Gaz Sahası'ndayız. Bundan sonra hemen hemen her iki ayda bir bir kuyu açarak bu hazırlıkları tamamlamış olacağız Burada keşifle sonlandırdığımız bölgede önce tespit sonrasında üretim kuyularını açacağız. Bu daha da sismiğini yapmadığımız 8 bin kilometrelik bir alan onun sismiğine de başlıyoruz. Orada da keşif amaçlı sondajlarımız olacak

2023'TE VATANDAŞIMIZLA BULUŞTURACAĞIZ
2023'e yetiştirmek için çalışıyoruz. Kendi gazımızı inşallah vatandaşımızla buluşturacağız. Burada deniz üstünde bir platform düşünmüyoruz. 2 bin metrelik bir derinlikten bahsediyoruz. Orada kuyu başında bazı vaf kontrol sistemlerimiz olacak. Burada toplanan gazı kıyıya getireceğiz. En yakın nokta şu anda Filyos görünüyor. Orada ayrıştırma çalışmaları yapacağız. Hedefimiz bu şekilde belirlenmiş durumda. Şuanda kendi imkanlarımızla götürüyoruz ama yurtdışı deneyimli firmalarından destek sağlayabiliriz tabi. Bazı teknolojik ekipmanların tedariki anlamında yurt dışından getireceğiz. Filyos'ta bie ekosistem oluşacak. Gerek yerli girişimciler gerek uluslararası girişimciler için önemli bir teknoloji ve destek merkezi olarak önümüzdeki yıllarda göreceğimize inanıyorum.

DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ SONLANACAK AMA...
Önümüzdeki bir iki yıl içinde yaklaşık 16 milyar metreküplük kontratımız sonlanıyor. Rusya ile var, Azerbaycan'la ilk kontratımız sonlanıyor, sıvı doğalgaz aldığımız ülkeler var Nijerya gibi onlarla sonlanacak. Kendi gazımız geldikçe yurtdışına bağımlılığımız sonlanacak ama çok kısa sürede yerli gazı ikame edeceğiz demek doğru olmaz.

KANUNİ İSTANBUL'DA
Kanuni'nin boğazdan geçmesi için kulesi sökülecek. 2-3 haftalık bir işimiz var sonrasında Filyos'a ulaşacak.

KAŞİF ROBOTU YERLİ MALZEME VE YAZILIMLA ÜRETİLDİ
Kaşif aslında bir sualtı robotu. Bu işler yapılırken binlerce metre derinlikten bahsediyoruz. Bazı işleri robotlarla yapıyorduk. Sağolsun bir Türk girişimci daha önce yurtdışından temin ettiğimiz robotun aynı özelliklere sahip ama yerli malzeme ve yazılımla üretildi. O derinlikte bir dalgıç indirmemiz mümkün değil. Deneme testlerini yaptık 3 bin metreye kadar çalışabilir bir robotumuz var artık.

AKDENİZ'DEKİ SİSMİK ARAMALARDA SON DURUM
8 tane derin su çalışması yaptık. Karadeniz kadar emin olmadığımız için bir keşifle sonuçlandırmadık. Her bir sondaj aslında bize ciddi veriler veriyor. Önce iki boyutlu sonrasında o değerlendirme ile olasılığı yüksek olan yerlerde 3 boyutlu detaylı görüntü alıyoruz. Sondaj ile oradan bilgi alıyoruz. Gaz akışı okuduğumuz yerlere yakın yerlere bir detay sistem daha yapıyoruz. Onlara yakın yerlerde bir kaç sondajımız daha olacak. Bizim başından beri söylediğimiz, 'Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok ama kimsenin de bizim hakkımızda hukukumuzda gözü olmasın' diye bir kere daha hatırlatayım. Meis'le aramızdaki mesafe 2 kilometre Yunanistan'ın 580 kilometre. Bunun hukukta yeri yok. Avrupa'ya bunu yüz yüze anlattığımızda bize hak veriyorlar ama maalesef televizyon ekranlarında öyle olmuyor. Şu anda adaların karasularına girmeden bizim alanımızdaki yerlerde NAVTEX ilan ediyoruz. Şu ana kadar bir sıkıntı olmadı.
Petrol jeolojisinde çalışan uzmanlara göre, sismik çalışmalar bize ümit veriyor. Fakat bunları test etmeden bir şey söylemek zor ama potansiyeli yüksek bir bölge inşallah Karadeniz'deki gibi keşifler yapabiliriz.
 
GEMİ BAKIMLARI UÇAK BAKIMI GİBİ
Yavuz Sondaj Gemisi, her geminin olduğu gibi çalışma saatini doldurunca bakım çalışmaları için limana geliyor. Şuan diplomasiyle eş zamanlı çalışmalar olduğu için bazen kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olabiliyor. Fakat bakımları bittiğinde Yavuz Gemisi yeniden görev yerine dönecektir.

 KKTC AÇIKLARINDA SİSMİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
KKTC açıklarında sismik çalışmalarına devam ediyoruz. Biz her türlü diyaloğa açığız fakat Rum tarafından hiç bir olumlu yaklaşım göremedik. Bu o bölgedeki tüm halklar için büyük bir fayda aslında.

KKTC'DE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
"Sayın Ersin Tatar'a da bu vesileyle hayırlı olsun diyorum. Sayın Tatar'ın başbakanlığı dönemidnede bizim hükümetimizle uyumlu bir çalışmaıs vardı. Cumhurbaşkanlığı döneminde de bunun devam edeceğine inanıyorum. Bizim orada sismik çalışmalarımız vardır büyük oranda tamamladık. Arama ve araştırmalarımıza devam etmeyi planlıyoruz"
 
 
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