Yemek Siparişinde Yeni Dönem BaşladI! Fahiş Komisyonlara Son!

Yemek Siparişinde Yeni Dönem Başladı: Restoranlar İçin Şeffaflık, Fahiş Komisyonlara Son!

Yemek siparişi sektöründe beklenen yasal düzenleme 1 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Elektronik ticaret platformları ile restoranlar arasındaki ticari ilişkiyi yeniden şekillendiren bu kararla birlikte; gizli kesintiler, fahiş komisyon tutarları ve zorunlu kampanyalar tarih oluyor.

İşte sektörde öngörülebilirliği artırmayı hedefleyen yeni dönemin getirdiği o kritik değişiklikler:

Tüm Giderler "Satıcı Paneli"nde Şeffaf Şekilde Görülecek

Kamuoyunda sıkça tartışılan yüksek komisyon oranları ve değişken ücretlendirmelere standart getirildi. Bugünden itibaren yemek sipariş platformları; komisyon, reklam, kurye ve kampanya katılım bedeli gibi restoranlardan tahsil ettikleri tüm ücretleri hizmet kalemleri bazında ayrıntılı olarak gösterecek. Bu dökümler, yalnızca restoranların erişimine açık olan "satıcı paneli" üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

Aynı şeffaflık tüketici tarafına da yansıyacak. Müşteriler, sipariş onay aşamasında siparişin ulaştırılma sürecindeki giderlerin satıcıdan tahsil edildiğine ve bu giderlerin hangi kalemlerden oluştuğuna dair genel bir bilgilendirme metni görecek.

"Asli Hizmetler" İçin Ek Ücret Talep Edilemeyecek

Platformların siparişin oluşturulması, iletilmesi, ödeme sürecinin yönetilmesi ve temel altyapı hizmetleri gibi sunduğu "asli hizmetler" için restoranlardan artık ayrıca bir bedel talep etmesi yasaklandı.

Bununla birlikte, platform tarafından restorana somut bir ek hizmet sunulmadığı sürece, sadece "kampanya faaliyetlerine katılım" gerekçe gösterilerek ücret kesintisi yapılamayacak. Kampanya için gerçekten bir ek hizmet sağlanıyorsa, bu hizmetin bedeli katılım sağlanmadan önce restoranlara açık ve net bir şekilde bildirilecek.

Komisyon Hesaplamasında Adaletsizlik Bitiyor

Düzenlemenin en çok dikkat çeken kısımlarından biri de komisyon bedellerinin hesaplanma yöntemi oldu. Yeni kurallara göre komisyon oranları şu üç senaryo üzerinden belirlenecek:

İndirim Yoksa: Komisyon, doğrudan ürünün ana bedeli üzerinden hesaplanacak.

Restoran İndirim Yaparsa: Komisyon, alıcının kasada fiilen ödediği indirimli tutar esas alınarak tahsil edilecek.

Ortak İndirim (Platform + Restoran) Yapılırsa: Komisyon, alıcının ödediği tutara platformun karşıladığı indirim miktarı eklenerek hesaplanacak.

Zorunlu Kampanya ve Dayatmalara Son

Yeni dönemle birlikte restoranların üzerindeki "zorunlu indirim ve kampanya" baskısı da tamamen ortadan kalktı. Restoranlar artık hiçbir ek hizmet, kampanya, indirim veya reklam faaliyetine katılmaya zorlanamayacak.

Bu tür talepleri geri çeviren işletmelere platformlar tarafından herhangi bir yaptırım, görünürlük düşürme veya ceza uygulanamayacak. Ek hizmetlerin sunulması tamamen restoranın özgür iradesine ve onayına bağlı olacak; üstelik restoranlar verdikleri bu onayı istedikleri zaman geri çekebilecek.