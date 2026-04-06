Isparta’da Jandarmadan Düzensiz Göç Operasyonu: 56 Şahıs Yakalandı, 24'ü Sınır Dışı Edildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik Mart ayı içerisinde düzenlenen operasyonlarda 56 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından 24 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Isparta’da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüren jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılarına ve yasa dışı yollarla ülkede bulunan şahıslara göz açtırmıyor. Isparta İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Mart 2026 dönemi içerisinde gerçekleştirilen faaliyet ve kontrollerin bilançosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Farklı Suçlardan 56 Kişiye İşlem Yapıldı

Gerçekleştirilen operasyonlar ve yol kontrol faaliyetleri kapsamında yakalanan toplam 56 yabancı uyruklu şahıs hakkında çeşitli suçlardan adli ve idari işlem uygulandı. Jandarma kaynaklarından alınan bilgilere göre ihlaller ve sayıları şu şekilde gerçekleşti:

Resmi Evrakta Sahtecilik: 2

Göçmen Kaçakçılığı (TCK 79): 2

Yasa Dışı Giriş: 2

Yasa Dışı Bulunma: 18

Yol İzin Belgesiz Seyahat: 32

24 Göçmen Sınır Dışı Edildi

Yakalanan şahıslar hakkında başlatılan adli ve idari süreçlerin ardından, düzensiz göçmen statüsünde bulunduğu tespit edilen 24 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri tamamlanarak ülkelerine gönderildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bölgede halkın huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik operasyonların büyük bir kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.



