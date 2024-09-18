Süper Bakteriler 25 Yıl İçinde 39 Milyon İnsanı Öldürebilir: Küresel Sağlık Alarmı

Küresel sağlık uzmanları, ilaçlara dirençli bakterilerin (AMR) önümüzdeki 25 yıl içinde dünya genelinde 39 milyon insanın ölümüne neden olabileceğini öngörüyor. Lancet dergisinde yayımlanan ve The Guardian tarafından aktarılan geniş kapsamlı bir araştırmaya göre, özellikle yaşlı nüfus ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler bu tehdit karşısında en savunmasız gruplar arasında yer alıyor.

Araştırma, 1990-2021 yılları arasında antimikrobiyal direnç kaynaklı ölümleri ele aldı ve bu alandaki ölümlerin son 30 yılda yüzde 80 oranında arttığını ortaya koydu. 2050 yılına kadar bu oranın yüzde 146'ya çıkabileceği, yıllık ölüm sayısının 512 binden 1,3 milyona ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Özellikle Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Doğu Asya ve Sahraaltı Afrika'nın çeşitli bölgelerinde AMR enfeksiyonlarının yüksek seviyelerde olacağı ve bu bölgelerde yılda 1,91 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği öngörülüyor. Uzmanlar, acil müdahale edilmezse bu krizin daha da derinleşeceğini belirtiyor.